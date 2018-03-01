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الجزائر تستنفر ميليشيات البوليساريو وتدفع بالمدنيين نحو المنطقة العازلة

بتاريــخ : 3 أبريل 2018 / 18:18 الجزائر تستنفر ميليشيات البوليساريو وتدفع بالمدنيين نحو المنطقة العازلة | بوليتيك
الجزائر تستنفر ميليشيات البوليساريو وتدفع بالمدنيين نحو المنطقة العازلة
في أول رد على الموقف المغربي الحازم من تحركات البوليساريو في المنطقة العازلة، أعلنت الجبهة الانفصالية عن ''استعدادها'' للمواجهة العسكرية مع المغرب، وذلك حسب ما أوردته يومية ''المساء'' في عددها الصادر

"شوف تيفي"

 

في أول رد على الموقف المغربي الحازم من تحركات البوليساريو في المنطقة العازلة، أعلنت الجبهة الانفصالية عن "استعدادها" للمواجهة العسكرية مع المغرب، وذلك حسب ما أوردته يومية "المساء" في عددها الصادر ليوم الأربعاء.

وموازاة مع التصعيد الخطير للجبهة شرق الجدار الأمني، تضيف اليومية، دشن المغرب اتصالات مكثفة مع عواصم القوى الكبرى لوضعها في صورة خرق اتفاق وقف إطلاق النار، والذي يهدف إلى تغيير المعطيات القانونية والتاريخية للمنطقة العازلة الخاضعة للسيادة المغربية، والتي تم وضعها رهن إشارة بعثة "المينورسو" للسهر على مراقبة اتفاق وقف إطلاق النار.

وكشف رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أنه "ستكون هناك اتصالات من طرف الملك محمد السادس مع الدول دائمة العضوية، وسيستمر المغرب في التعبئة إلى حين عودة الأمور كاملة إلى نصابها، والتنبيه إلى خطورة الوضع".

وسجل العثماني أن أي تغيير للوضع القائم حاليا في المنطقة العازلة من قبل جبهة الانفصاليين أو من يدعمهم "سيدفع المغرب إلى اعتبار ذلك خرقا لوقف إطلاق النار واعتداء على المغرب، وبالتالي فإن المغرب يحتفظ بحقه في اتخاذ جميع الإجراءات المناسبة لرد الأمور وإرجاعها إلى نصابها".

واستنفر الموقف الحازم للرباط من تحركات الانفصاليين في المنطقة العازلة جنرالات الجزائر، الذين أصدروا تعليماتهم لقادة الجبهة للتعبير عن جاهزية وهمية لمواجهة المغرب.

وعقد إبراهيم غالي اجتماعا طارئا لما يسمى "هيئة أركان" البوليساريو لمناقشة ما أسماه "دوافع وخلفيات وسبل الرد على التهديدات المغربية". وقالت الجبهة إنها أقرت عدة إجراءات استعجالية لـ"مواجهة أي تحرك عسكري محتمل".

وفي موقف يكشف حالة الارتباك التي تعرفها الجزائر والبوليساريو، تم الدفع ببعض المدنيين، أغلبهم من القاصرين وبعض الأجانب، إلى المنطقة العازلة من أجل استفزاز عناصر الجيش المغربي المرابطة عند الجدار الأمني. وفي ظل هذه التطورات الخطيرة، برمج مجلس الأمن الدولي سلسلة اجتماعات للتداول في الموضوع خلال شهر أبريل الجاري.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي سعد الدين العثماني هيئة أركان البوليساريو التطورات

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