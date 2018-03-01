حصري..الشوبي بعد ضجة وصفه لـ ''نبي الله آدم'' بالسلكوط: ''الفيديو مفبرك والشريعة الإسلامية يجب أن تتطور'' ﻿

بعد الضجة التي أثيرت عقب تداول الفيديو الذي ظهر به الفنان محمد الشوبي وهو يصف ''نبي الله آدم'' بـ ''السلكوط''، قال الشوبي لـ ''شوف تيفي'' يومه الثلاثاء، إن الفيديو المتداول مفبرك، حيث عمد أصحابه إلى

''شوف تيفي''

بعد الضجة التي أثيرت عقب تداول الفيديو الذي ظهر به الفنان محمد الشوبي وهو يصف ''نبي الله آدم'' بـ ''السلكوط''، قال الشوبي لـ ''شوف تيفي'' يومه الثلاثاء، إن الفيديو المتداول مفبرك، حيث عمد أصحابه إلى القيام بتغييرات به بحثا عن ''البوز''.

وأوضح الشوبي أن الشريعة الإسلامية يجب أن تتطور وعلى الأشخاص الذين وجهوا له انتقادات الوصول إلى اجتهادات جديدة ، والتوقف عن التحامل عليه، مبرزا أن هؤلاء لا علاقة لهم بالفن ولا توجد عداوة له معهم.

وأكد الشوبي على أنه إنسان ومواطن، له الحق في التعبير عن رأيه بصراحة، وفبركة الفيديو تم لإسكات صوته.

تجدر الإشارة إلى أن محمد الشوبي، تعرض بداية الأسبوع الجاري، لانتقادات لاذعة ، عقب تداول مقطع فيديو، ظهر خلاله وهو يصف النبي آدم بـ ''السلكوط''.