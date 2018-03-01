 عاجل..نايضة في أشغال جلسة محاكمة معتقلي حراك الريف بعد صراخ رفاق الزفزافي من داخل القفص الزجاجي بمحكمة الاستئناف بالبيضاء ﻿
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عاجل..نايضة في أشغال جلسة محاكمة معتقلي حراك الريف بعد صراخ رفاق الزفزافي من داخل القفص الزجاجي بمحكمة الاستئناف بالبيضاء

بتاريــخ : 3 أبريل 2018 / 17:15 عاجل..نايضة في أشغال جلسة محاكمة معتقلي حراك الريف بعد صراخ رفاق الزفزافي من داخل القفص الزجاجي بمحكمة الاستئناف بالبيضاء | بوليتيك
عاجل..نايضة في أشغال جلسة محاكمة معتقلي حراك الريف بعد صراخ رفاق الزفزافي من داخل القفص الزجاجي بمحكمة الاستئناف بالبيضاء
أكد موفد ''شوف تيفي'' إلى محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، أن القاضي علي الطرشي، قرر قبل قليل من يومه الثلاثاء، رفع أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه، بسبب صراخ المعتقلين من داخل القفص

"شوف تيفي"

 

أكد موفد "شوف تيفي" إلى محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، أن القاضي علي الطرشي، قرر قبل قليل من يومه الثلاثاء، رفع أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه، بسبب صراخ المعتقلين من داخل القفص الزجاجي.

وأوضح الموفد أن القاضي علي الطرشي، عرض خلال الاستماع للمعتقل "محمد جلول"، مقطع فيديو، ظهر خلاله المدعو "عبد الصادق بوجيبار" وهو يحرق جواز سفره المغربي، ما جعل المعتقل نبيل أحمجيق ينتفض من مكانه داخل القفص الزجاجي، وينفي علاقة المعتقلين بهذا الشخص.

وأشار الموفد إلى أن جميع المعتقلين ومن بينهم الزفزافي وبعد عرض هذا الفيديو، شرعوا في الصراخ معبرين عن غضبهم الشديد، ليقرر القاضي رفع أشغال الجلسة.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي علي الطرشي القفص الزجاجي محكمة الاستئناف

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