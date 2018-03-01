أوزال يجتمع مع لقجع لحل أزمة الرجاء ﻿

كشفت مصادر مطلعة، لـ''شوف سبور''، أن رئيس الرجاء السابق أمحمد أوزال، و بعض الرؤساء السابقين، يجتمعون حاليا مع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع ولم يعلن عن مكان الاجتماع.

"شوف سبور"

كشفت مصادر مطلعة، لـ"شوف سبور"، أن رئيس الرجاء السابق أمحمد أوزال، و بعض الرؤساء السابقين، يجتمعون حاليا مع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع ولم يعلن عن مكان الاجتماع.

وأضافت نفس المصادر، أن الاجتماع سيخصص لمناقشة ما أسفر عنه اجتماع المنخرطين يوم أمس الاثنين ، و التوافق على صيغة تباشر بها اللجنة المؤقتة عملها إلى نهاية الموسم الحالي، و عقد جمع عام اسثتنائي نهاية الموسم الحالي.

ويذكر أن منخرطي الرجاء الرياضي فوضوا في اجتماع يوم أمس بأحد فنادق الدار البيضاء لمحمد أوزال، الرئيس السابق، تشكيل لجنة مؤقتة يُعهد لها بتسيير الفريق الأخضر إلى نهاية الموسم الرياضي الحالي.