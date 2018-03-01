 سار للموظفين.. العثماني يوافق مبدئيا على الزيادة في التعويضات العائلية قبل فاتح ماي ﻿
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سار للموظفين.. العثماني يوافق مبدئيا على الزيادة في التعويضات العائلية قبل فاتح ماي

بتاريــخ : 3 أبريل 2018 / 17:01 سار للموظفين.. العثماني يوافق مبدئيا على الزيادة في التعويضات العائلية قبل فاتح ماي | بوليتيك
سار للموظفين.. العثماني يوافق مبدئيا على الزيادة في التعويضات العائلية قبل فاتح ماي
أسر مصدر نقابي مطلع أن طريق المفاوضات حاليا في إطار الحوار الاجتماعي مازال سائرا مع رئيس الحكومة، ومازال النقاش حول مسألة تحسين الدخل التي تم تكوين لجنة لمتابعتها مطروحة بقوة، والذي سيحسم فيه

شوف تيفي

 

أسر مصدر نقابي مطلع أن طريق المفاوضات حاليا في إطار الحوار الاجتماعي مازال سائرا مع رئيس الحكومة، ومازال النقاش حول مسألة تحسين الدخل التي تم تكوين لجنة لمتابعتها مطروحة بقوة، والذي سيحسم فيه قريبا.

وأضاف المصدر ذاته لـ"شوف تيفي" أنه بنسبة 99 في المائة سيكون هناك حل قبل فاتح ماي، خصوصا أن عددا من الملفات العالقة قد تجد طريقها إلى الحل في غضون الأيام القادمة.

وأكد المصدر ذاته أن الزيادة في الأجور هي الأصل، غير أن تحسين الدخل لديه منافذ، هناك مثلا التعويضات العائلية، والتي وافق بشأنها رئيس الحكومة سعد الدين العثماني مبدئيا، ودعم المناطق النائية فيه اتفاق أيضا، وما ينتظر معرفته حاليا هو مسألة تعميم الزيادة في الأجور هل ستكون في السلالم الدنيا فقط، أم أنها ستشمل كل السلالم.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

زيادة أجور العثماني الحكومة نقابة

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سار للموظفين.. العثماني يوافق مبدئيا على الزيادة في التعويضات العائلية قبل فاتح ماي | بوليتيك

سار للموظفين.. العثماني يوافق مبدئيا على الزيادة في التعويضات العائلية قبل فاتح ماي

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