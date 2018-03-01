 هيئات نقابية وسياسية تدعو إلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتصدي للاستفزازات الأخيرة ''للبوليساريو'' ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

حصري..الشوبي بعد ضجة وصفه لـ نبي الله آدم بالسلكوط: الفيديو مفبرك والشريعة الإسلامية يجب أن تتطور | ثقافة و فنون

حصري..الشوبي بعد ضجة وصفه لـ ''نبي الله آدم'' بالسلكوط: ''الفيديو مفبرك والشريعة الإسلامية يجب أن

هذا مصير فتاة وشخصين آخرين تم ضبطهم متلبسين بترويج الكوكايين بفندق بالحسيمة | مجتمع

هذا مصير فتاة وشخصين آخرين تم ضبطهم متلبسين بترويج الكوكايين بفندق بالحسيمة

عاجل..نايضة في أشغال جلسة محاكمة معتقلي حراك الريف بعد صراخ رفاق الزفزافي من داخل القفص الزجاجي بمحكمة الاستئناف بالبيضاء | بوليتيك

عاجل..نايضة في أشغال جلسة محاكمة معتقلي حراك الريف بعد صراخ رفاق الزفزافي من داخل القفص الزجاجي

سار للموظفين.. العثماني يوافق مبدئيا على الزيادة في التعويضات العائلية قبل فاتح ماي | بوليتيك

سار للموظفين.. العثماني يوافق مبدئيا على الزيادة في التعويضات العائلية قبل فاتح ماي

هيئات نقابية وسياسية تدعو إلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتصدي للاستفزازات الأخيرة للبوليساريو | بوليتيك

هيئات نقابية وسياسية تدعو إلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتصدي للاستفزازات الأخيرة

عاجل..انطلاق أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه والقاعة ممتلئة عن آخرها | بوليتيك

عاجل..انطلاق أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه والقاعة ممتلئة عن آخرها

الولايات المتحدة الأمريكية تسلم المغرب دبابات ومعدات عسكرية متطورة | بوليتيك

الولايات المتحدة الأمريكية تسلم المغرب دبابات ومعدات عسكرية متطورة

محمد الأعـرج يستقبل أعضاء لجنة الإشراف على عملية انتخاب ممثلي الصحافيين المهنيين وناشري الصحف بالمجلس الوطني للصحافة | بوليتيك

''محمد الأعـرج'' يستقبل أعضاء لجنة الإشراف على عملية انتخاب ممثلي الصحافيين المهنيين وناشري الصحف

فضيحة عبر الواتساب..انتشار فيديو جد صادم ..زوج بنات عريانات ذبحو دجاجة ورشو الدم على لحمهم ودارو حركات جنسية شاذة | حوادث و حقوق

فضيحة عبر الواتساب..انتشار فيديو جد صادم ..زوج بنات عريانات ذبحو دجاجة ورشو الدم على لحمهم ودارو

تبدال السوايع راحة..

هيئات نقابية وسياسية تدعو إلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتصدي للاستفزازات الأخيرة ''للبوليساريو''

بتاريــخ : 3 أبريل 2018 / 16:37 هيئات نقابية وسياسية تدعو إلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتصدي للاستفزازات الأخيرة للبوليساريو | بوليتيك
هيئات نقابية وسياسية تدعو إلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتصدي للاستفزازات الأخيرة ''للبوليساريو''
دعت هيئات نقابية وسياسية إلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتصدي للاستفزازات الأخيرة ''للبوليساريو'' بالمنطقة العازلة التي تعتبر جزء من التراب الوطني.

''شوف تيفي''+''و م ع''

 

دعت هيئات نقابية وسياسية إلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتصدي للاستفزازات الأخيرة ''للبوليساريو'' بالمنطقة العازلة التي تعتبر جزء من التراب الوطني.

وشددت هذه الهيئات على ضرورة تحمل منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن بصفة خاصة لكامل مسؤولياتهما في ما يجري في هذه المنطقة والتعامل بالصرامة والحزم اللازمين مع '' البوليساريو '' حفاظا على الأمن والسلم في المنطقة .

وفي هذا الصدد، عبر المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية عن إدانته الشديدة لكل المحاولات الهادفة إلى التأثير على الوضع القائم، داعيا الهيئات الأممية المختصة إلى تحمل مسؤولياتها الكاملة بهذا الخصوص.

وأكد المكتب السياسي للحزب، في بلاغ له، أن '' الجواب الوحيد على مناورات الخصوم ورفع ما ينتظرنا من تحديات، هو الجواب القائم على الصرامة والحزم والتعبئة، استنادا إلى الإجماع الوطني حول عدالة قضية الوحدة الترابية، وبما يمكن من المضي قدما في مسار التسوية الأممي في نطاق الحل السياسي والمبادرة المغربية المقدامة والجدية وذات المصداقية المتعلقة بالحكم الذاتي في إطار الوحدة الترابية والوطنية للمملكة ''.

من جهتها، اعتبرت جمعية هيئات المحامين بالمغرب أن هذه الاستفزازات '' تعتبر خرقا واضحا لاتفاق سنة 1991 القاضي بوقف إطلاق النار بالمنطقة، كما تشكل خطرا على الوضع الثابث في المنطقة وتهديدا للسلم والأمن، ليس بالصحراء المغربية فحسب، بل بالمنطقة بأكملها ''.

ودعت الجمعية '' المنتظم الدولي ومجلس الأمن بصفة خاصة إلى تحمل مسؤولياتهما والتعامل مع المعتدين بالصرامة والحزم اللازمين للحفاظ على الأمن والسلم بالمنطقة وفرض احترام وقف إطلاق النار مع إلزام الكيان الوهمي بالانسحاب الفوري والكامل من المنطقة العازلة ''.

من حانبه، أكد النعم ميارة الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، خلال الدورة العادية للمجلس العام للاتحاد التي عقدت أول أمس الأحد، تجند النقابة، وكافة النقابات القطاعية بالقطاعين العام والخاص المنضوية تحت لوائه، وراء الملك للدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة والتصدي لكل المحاولات الاستفزازية لخصوم السيادة الوطنية.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الملك الوحدة الترابية إطلاق النار النقابات

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

عاجل..نايضة في أشغال جلسة محاكمة معتقلي حراك الريف بعد صراخ رفاق الزفزافي من داخل القفص الزجاجي بمحكمة الاستئناف بالبيضاء | بوليتيك

عاجل..نايضة في أشغال جلسة محاكمة معتقلي حراك الريف بعد صراخ رفاق الزفزافي من داخل القفص الزجاجي بمحكمة الاستئناف بالبيضاء

سار للموظفين.. العثماني يوافق مبدئيا على الزيادة في التعويضات العائلية قبل فاتح ماي | بوليتيك

سار للموظفين.. العثماني يوافق مبدئيا على الزيادة في التعويضات العائلية قبل فاتح ماي

عاجل..انطلاق أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه والقاعة ممتلئة عن آخرها | بوليتيك

عاجل..انطلاق أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه والقاعة ممتلئة عن آخرها

الولايات المتحدة الأمريكية تسلم المغرب دبابات ومعدات عسكرية متطورة | بوليتيك

الولايات المتحدة الأمريكية تسلم المغرب دبابات ومعدات عسكرية متطورة

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..مخرج سينمائي رفضو ليهم الفيلم الديالو الأمازيغي حيث مافيهش الدوبلاج فأكادير | خارج البلاطو
منذ 10 دقائق

بالفيديو..مخرج سينمائي رفضو ليهم الفيلم الديالو الأمازيغي حيث مافيهش الدوبلاج فأكادير

بالفيديو..نداء ساكنة حي السمارة نواحي وجدة..بغينا نعرفو شكون المسؤول علينا | خارج البلاطو

بالفيديو..نداء ساكنة حي السمارة نواحي وجدة..بغينا نعرفو شكون المسؤول علينا

لحظة وصول الزفزافي و رفاقه إلى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء | خارج البلاطو

لحظة وصول الزفزافي و رفاقه إلى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء

مجموعة أليانس تبصم على سنة إيجابية و تحقق 251 مليون درهم في الناتج الصافي | مال و أعمال

مجموعة أليانس تبصم على سنة إيجابية و تحقق 251 مليون درهم في الناتج الصافي

﻿

آخر المستجدات

حصري..الشوبي بعد ضجة وصفه لـ نبي الله آدم بالسلكوط: الفيديو مفبرك والشريعة الإسلامية يجب أن تتطور | ثقافة و فنون
منذ 10 دقائق

حصري..الشوبي بعد ضجة وصفه لـ ''نبي الله آدم'' بالسلكوط: ''الفيديو مفبرك والشريعة الإسلامية يجب أن

هذا مصير فتاة وشخصين آخرين تم ضبطهم متلبسين بترويج الكوكايين بفندق بالحسيمة | مجتمع

هذا مصير فتاة وشخصين آخرين تم ضبطهم متلبسين بترويج الكوكايين بفندق بالحسيمة

عاجل..نايضة في أشغال جلسة محاكمة معتقلي حراك الريف بعد صراخ رفاق الزفزافي من داخل القفص الزجاجي بمحكمة الاستئناف بالبيضاء | بوليتيك

عاجل..نايضة في أشغال جلسة محاكمة معتقلي حراك الريف بعد صراخ رفاق الزفزافي من داخل القفص الزجاجي

سار للموظفين.. العثماني يوافق مبدئيا على الزيادة في التعويضات العائلية قبل فاتح ماي | بوليتيك

سار للموظفين.. العثماني يوافق مبدئيا على الزيادة في التعويضات العائلية قبل فاتح ماي

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.