بوعبيد بودن: المغرب قادر على تنظيم مونديال 2026 ﻿

أكد الدولي المغربي السابق بوعبيد بودن، أن ''المغرب قادر على نيل شرف تنظيم مونديال 2026 رغم كيد الفيفا، لأن تنظيم هذا العرس الكروي يلقى دعما لا مشروطا من الحكومة والشعب المغربي''.

"شوف سبور"

أكد الدولي المغربي السابق بوعبيد بودن، أن "المغرب قادر على نيل شرف تنظيم مونديال 2026 رغم كيد الفيفا، لأن تنظيم هذا العرس الكروي يلقى دعما لا مشروطا من الحكومة والشعب المغربي".

وأضاف بوعبيد بودن في تصريح خاص لـ ""RT، اليوم الثلاثاء، " يجب على المغرب الدفاع عن حقه بشتى الوسائل المتاحة خاصة في ظل مساندة رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الملغاشي أحمد أحمد للملف المغربي، إذ رفض بشدة نظام التنقيط الجديد الذي اعتمده الفيفا في اجتماعه الأخير في العاصمة الكولومبية بوغوتا".

وتابع: "هناك عوامل أخرى ستتدخل، لا سيما في ظل مماطلة الاتحاد الدولي لكرة القدم، وضغط المسؤولين في الملف الأمريكي المشترك على الفيفا.. مع ذلك تبقى حظوظ المغرب وفيرة للفوز بتنظيم مونديال 2026 إذا وصل إلى مرحلة التصويت النهائي".

وينافس المغرب على تنظيم مونديال 2026 إلى جانب ملف مشترك بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وسيصوت أعضاء الفيفا في 13 يونيو على البلد الذي سيحظى بشرف تنظيم هذه التظاهرة العالمية.