عاجل..انطلاق أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه والقاعة ممتلئة عن آخرها ﻿

أكد موفد ''شوف تيفي'' إلى محكمة الاستئناف بالبيضاء، أن أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه، انطلقت قبل قليل من يومه الثلاثاء، وكانت البداية بمواصلة الاستماع للمعتقل ''محمد جلول''.

"شوف تيفي"

أكد موفد "شوف تيفي" إلى محكمة الاستئناف بالبيضاء، أن أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه، انطلقت قبل قليل من يومه الثلاثاء، وكانت البداية بمواصلة الاستماع للمعتقل "محمد جلول".

وأكد الموفد أن القاعة رقم 7 ممتلئة عن آخرها نظرا لتواجد عدد كبير من المحامين، بالإضافة إلى تواجد أفراد من أسر المعتقلين الذين نظموا وقفة احتجاجية أمام بوابة المحكمة قبل انطلاق أشغال الجلسة.

وأوضح الموفد أن القاضي علي الطرشي، وجه في بداية الجلسة مجموعة من الأسئلة للمعتقل محمد جلول، بخصوص علاقته بالمدعو "فريد بلحسن" وبعض الانفصاليين وتلقيه لأموال خارجية، مشيرا إلى أن جلول نفى العديد من التهم المنسوبة إليه وحاول الخروج عن النقاش والإطالة في الحديث ما جعل الهيئة القضائية تطالبه بالالتزام بالرد على الأسئلة.

وأشار الموفد إلى أن جلول وخلال الاستماع له، التمس من المحكمة مواجهته برئيس الفرقة الوطنية الذي حقق معه.





