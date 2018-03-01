الولايات المتحدة الأمريكية تسلم المغرب دبابات ومعدات عسكرية متطورة ﻿

سلمت إدارة دونالد ترامب 162 دبابة من نوع أبرامز إلى المغرب، مؤخرا، لمساعدة المملكة المغربية على مواجهة الإرهاب والتحديات الإقليمية، وذلك حسب ما كشف عنه موقع '' al-monitor'' أمس الإثنين.

"شوف تيفي"

سلمت إدارة دونالد ترامب 162 دبابة من نوع أبرامز إلى المغرب، مؤخرا، لمساعدة المملكة المغربية على مواجهة الإرهاب والتحديات الإقليمية، وذلك حسب ما كشف عنه موقع " al-monitor" أمس الإثنين.

وأوضح الموقع المذكور أن وثائق الحكومة الأمريكية، تؤكد تسليم إدارة ترامب دبابات أبرامز للمغرب، مشيرا إلى أن الإدارة الأمريكية سلمت الدول المتواجدة بشمال إفريقيا معدات عسكرية تصل قيمتها 115 مليون دولار.

وأكد هذا الموقع أن الولايات المتحدة الأمريكية، سلمت للمغرب خلال السنوات الأخيرة العديد من المعدات العسكرية، وقدمت له دعما يصل لـ 15 مليون دولار سنويا، وذلك لجعل الجيش المغربي قادرا على التعامل مع مهربي المخدرات والشبكات الإرهابية.

وأشار موقع " al-monitor" إلى أن المغرب، يعتبر أكبر مشتر للأسلحة الأمريكية بالقارة الإفريقية، وقد أظهر للعديد من المرات عن قدراته في تشغيل وصيانة المعدات العسكرية الأمريكية.