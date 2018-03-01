 فضيحة عبر الواتساب..انتشار فيديو جد صادم ..زوج بنات عريانات ذبحو دجاجة ورشو الدم على لحمهم ودارو حركات جنسية شاذة ﻿
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فضيحة عبر الواتساب..انتشار فيديو جد صادم ..زوج بنات عريانات ذبحو دجاجة ورشو الدم على لحمهم ودارو حركات جنسية شاذة

بتاريــخ : 3 أبريل 2018 / 15:18 فضيحة عبر الواتساب..انتشار فيديو جد صادم ..زوج بنات عريانات ذبحو دجاجة ورشو الدم على لحمهم ودارو حركات جنسية شاذة | حوادث و حقوق
فضيحة عبر الواتساب..انتشار فيديو جد صادم ..زوج بنات عريانات ذبحو دجاجة ورشو الدم على لحمهم ودارو حركات جنسية شاذة
تفاجأ مستخدمو تطبيق ''واتساب'' يومه الثلاثاء، بانتشار فيديو جد صادم، تظهر فيه فتاتان تضع إحداهما قناعا، بينما اختارت الثانية وضع لثام، من أجل إخفاء وجهيهما ، خلال قيامهما بحركات جنسية شاذة.

"شوف تيفي"

تفاجأ مستخدمو تطبيق "واتساب" يومه الثلاثاء، بانتشار فيديو جد صادم، تظهر فيه فتاتان تضع إحداهما قناعا، بينما اختارت الثانية وضع لثام، من أجل إخفاء وجهيهما ، خلال قيامهما بحركات جنسية شاذة.

 ويظهر الفيديو الذي يجهل مكان وزمان تصويره، فتاتين في عقدهما الثاني وهما تقومان بالتعري بشكل كامل باستخدام حركات جنسية شاذة، أمام كاميرا هاتف نقال داخل حمام، قبل أن تعمد الفتاة التي تضع القناع إلى ذبح "دجاجة" بواسطة سكين من الحجم الكبير "جنوية"، ووضع دمائها على جسديهما بطريقة جد صادمة ومرعبة.

وتفاعل متداولو الفيديو الذي نتحفظ على نشره نظرا لبشاعته ، حيث خمن البعض إلى أن الأمر قد تكون له علاقة بطقوس شعوذة شبيهة بالطقوس التي يقوم بها "عبدة الشيطان".

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي واتساب حركات جنسية الفيديو حمام دجاجة

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