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عـــاجل.. مغنية مغربية قطعوها و حيدوا ليها عينيها

بتاريــخ : 3 أبريل 2018 / 14:31 عـــاجل.. مغنية مغربية قطعوها و حيدوا ليها عينيها | حوادث و حقوق
عـــاجل.. مغنية مغربية قطعوها و حيدوا ليها عينيها
علمت ''شوف تيفي'' أن شابة مغربية تعمل بإحدى الملاهي الليلية تقيــم بالديار الإيطالية تعرضت للتعذيب على يد مجهولين يومه الثلاثاء بعدما عثرت صديقتها على جثتها مرمية بالقرب من حديقة منزلها.

 شــــوف تيفي:

 علمت "شوف تيفي" أن شابة مغربية تعمل بإحدى الملاهي الليلية تقيــم بالديار الإيطالية تعرضت للتعذيب على يد مجهولين يومه الثلاثاء بعدما عثرت صديقتها على جثتها مرمية بالقرب من حديقة منزلها.

 و كشفت مصادرنا،أن الشابة تبلغ من العمر 32 سنة كانت تربطها علاقة بشاب من بولونيا يشتبه انتمائه إلى مافيات المخدرات،وبعد وصولها إلى الديار الإيطالية بالضبظ بمدينة تورينو عملت بالملاهي الليلية كمغنية و بعدها تعرفت على الشاب الذي أدخلها في عالم العصابات و المافيا.

 و قد تعرضت جثة الشابة المغربية اليتيمة،إلى التعذيب،حيث اقتلع مجهولون عينيها بعدما قطعوا جثتها .

‫شوف تيفي

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شــوف تيفي المغرب مغربية يتيمة تعذيب

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