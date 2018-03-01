عـــاجل.. مغنية مغربية قطعوها و حيدوا ليها عينيها ﻿

شــــوف تيفي:
علمت "شوف تيفي" أن شابة مغربية تعمل بإحدى الملاهي الليلية تقيــم بالديار الإيطالية تعرضت للتعذيب على يد مجهولين يومه الثلاثاء بعدما عثرت صديقتها على جثتها مرمية بالقرب من حديقة منزلها.
و كشفت مصادرنا،أن الشابة تبلغ من العمر 32 سنة كانت تربطها علاقة بشاب من بولونيا يشتبه انتمائه إلى مافيات المخدرات،وبعد وصولها إلى الديار الإيطالية بالضبظ بمدينة تورينو عملت بالملاهي الليلية كمغنية و بعدها تعرفت على الشاب الذي أدخلها في عالم العصابات و المافيا.
و قد تعرضت جثة الشابة المغربية اليتيمة،إلى التعذيب،حيث اقتلع مجهولون عينيها بعدما قطعوا جثتها .