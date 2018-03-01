محمد صلاح مهدد بالغياب عن المونديال ﻿

هدد الاتحاد الدولي لكرة القدم ''فيفا'' نجم المنتخب المصري ونادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح بالاستبعاد من المشاركة في مونديال 2018. وذلك بعدما تغيب صلاح عن اختبارات المنشطات التي أجرتها الوكالة

"شوف سبور"

هدد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" نجم المنتخب المصري ونادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح بالاستبعاد من المشاركة في مونديال 2018. وذلك بعدما تغيب صلاح عن اختبارات المنشطات التي أجرتها الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات للاعبي منتخب مصر في معسكر سويسرا الأخير.

وأكد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم هاني أبو ريدة، أنه تم منح صلاح إجازة من معسكر الفريق لمدة يوم في سويسرا، ولم يتم إبلاغ الفيفا، خاصة أنه اليوم الذي حضر فيه مندوبو الوكالة لأخذ العينات من 5 لاعبين من المنتخب لإجراء اختبار المنشطات.

وأكدت وسائل إعلام مصرية إلى أن الاتحاد الدولي طبق قاعدة "where are you"، لهذا اعتبر صلاح كأنه تهرب من اختبار المنشطات، لأن قواعد الفيفا تؤكد وجوب الإبلاغ عن إجازات وتحركات اللاعبين خلال تواجدهم مع منتخباتهم الوطنية.

ويذكر أن منتخب مصر سيخوض أولى مبارياته في المونديال الروسي أمام الأورغواي في الـ 15 من يونيو المقبل ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تضم أيضا السعودية، ومنتخب روسيا صاحب الضيافة.