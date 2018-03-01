 بالفيــديو: الشيخ ''محمد الفيزازي'' يقصف الممثل المغربي ''الشوباني'' الذي وصف نبي الله آدم بـ''السلكوط'' ويطالب وزير العدل بمحاكمته ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالفيــديو: الشيخ محمد الفيزازي يقصف الممثل المغربي الشوباني الذي وصف نبي الله آدم بـالسلكوط ويطالب وزير العدل بمحاكمته | مجتمع

بالفيــديو: الشيخ ''محمد الفيزازي'' يقصف الممثل المغربي ''الشوباني'' الذي وصف نبي الله آدم

عــاجل:إلغاء حكم إزالة الكاميرات من محكمة الراشدية | بوليتيك

عــاجل:إلغاء حكم إزالة الكاميرات من محكمة الراشدية

فضيحة بآسفي..اتهام محامي عندو بيت النعاس وسط المكتب باغتصاب طفلة خدمات عندو+تفاصيل جد صادمة | حوادث و حقوق

فضيحة بآسفي..اتهام محامي عندو بيت النعاس وسط المكتب باغتصاب طفلة خدمات عندو+تفاصيل جد صادمة

ارتفاع رقم معاملات للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب بنسبة 10 بالمائة برسم سنة 2017 | اقتصاد

ارتفاع رقم معاملات للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب بنسبة 10 بالمائة برسم سنة 2017

اجتماع طارئ بالجامعة العربية يبحث الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني | بوليتيك

اجتماع طارئ بالجامعة العربية يبحث الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني

بلغة الحزم أجمعت أحزاب سياسية على ضرورة التصدي للتحركات الاستفزازية من قبل البوليساريو والتي تمس بوحدة التراب الوطني | بوليتيك

بلغة الحزم أجمعت أحزاب سياسية على ضرورة التصدي للتحركات الاستفزازية من قبل البوليساريو والتي تمس

بالأرقام..مؤسسة عالمية عسكرية : المغاربة يتصدرون قائمة الشعوب المستعدة للقتال في سبيل الوطن+صورة | بوليتيك

بالأرقام..مؤسسة عالمية عسكرية : المغاربة يتصدرون قائمة الشعوب المستعدة للقتال في سبيل الوطن+صورة

فيديو : شاهد ما قاله يوسف العربي عن الفريقين اللذيْن يعشقهما الرجاء وبرشلونة | بووز

فيديو : شاهد ما قاله يوسف العربي عن الفريقين اللذيْن يعشقهما الرجاء وبرشلونة

فيديو يهز المغاربة..مارس الجنس مع صاحبتو عريانة وفتاة أخرى كانت حاضرة معاهم وصورهم والفيديو تسرب ونتاشر | حوادث و حقوق

فيديو يهز المغاربة..مارس الجنس مع صاحبتو عريانة وفتاة أخرى كانت حاضرة معاهم وصورهم والفيديو تسرب

تبدال السوايع راحة..

بالفيــديو: الشيخ ''محمد الفيزازي'' يقصف الممثل المغربي ''الشوباني'' الذي وصف نبي الله آدم بـ''السلكوط'' ويطالب وزير العدل بمحاكمته

بتاريــخ : 3 أبريل 2018 / 13:30 بالفيــديو: الشيخ محمد الفيزازي يقصف الممثل المغربي الشوباني الذي وصف نبي الله آدم بـالسلكوط ويطالب وزير العدل بمحاكمته | مجتمع
بالفيــديو: الشيخ ''محمد الفيزازي'' يقصف الممثل المغربي ''الشوباني'' الذي وصف نبي الله آدم بـ''السلكوط'' ويطالب وزير العدل بمحاكمته
انتقد الشيخ ''محمد الفيزازي'' الممثل المغربي الشوبي الذي وصف نبي الله ''آدم'' أبو البشرية ب''السلكوط''،وفق تعبيره، لأنه اتبع غواية حواء له ، وهو ما تسبب في خروجهما من الجنة، الشيء الذي خلق جدلا واسعا

 ''شوف تيفي''

 انتقد الشيخ ''محمد الفيزازي'' الممثل المغربي الشوبي الذي وصف نبي الله ''آدم'' أبو البشرية ب''السلكوط''،وفق تعبيره، لأنه اتبع غواية حواء له ، وهو ما تسبب في خروجهما من الجنة، الشيء الذي خلق جدلا واسعا وردود فعل متباينة وتعاليق غاضبة.

ونشر ''الفيزازي'' فيديو عبر صفحته الشخصية ''فيسبوك'' معبرا عن غضبه وصرح قائلا: ''حقيقة أشعر بالأسى والأسف لأتحدث في موضوع ما كان لأتحدث فيه يطلع علينا رجل يحسب على المسلمين ويسب نبيا من الأنبياء...''

وأضـاف الفيزازي ''محمد الشوبي هذا الرجل لا يتقي الله في شيء من دينه ودين المسلمين وقد سب المرأة المسلمة المحتشمة ونعتها بالخوانجية والمتأسلمة ، والمعلوم أن المتأسلم ليس مسلما وهذا نوع من التكفير وهذا تسيب وهو ما يصنع التنطع...'' وأردف ''والنقطة التي أفاضت الكأس هو عندما سب الممثل المغربي على كبر سنه نبيا من أنبياء الله .. سب أول نبي أب البشر سيدنــا آدم .. فعدنا يقال على نبي من أنبياء الله بالسلكوط فالأمر جلل...''

وزاد قائلا : ''وبصفتي الرئيس الفعلي لجمعية البلاغ والسلام وككل المغاربة يعنينا السلام بمفهومه العام ولا سيما المجتمع المغربي فأمثال هذه التصريحات وأمثال هذا الرجل هم من يصنعوا الارهاب ولهذا أوجه رسالة لوزير العدل أوجار وأقول له أن هذا الرجل تجاوز جميع الحدود ...''

ووجه الخطاب إلى وزير العدل والحريات قائلا: ''ياوزير العدل في الممكلة الشريفة إن هذا يسب الإسلام ويمكنك أن تسأل المجلس العلمي عن حكم من يسب أنبياء الله هذا زعزعة عقيدة مسلم هذا يخرب المواثيق ويثير الفتنة في بلادنا والآن تجاوز كل الحدود يجب أن يقف عند حده ...''

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب وزير العدل الشيخ الفيزازي أدم السلكوط

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

نزول أمطار بهذه المناطق بالمغرب اليوم الثلاثاء | مجتمع

نزول أمطار بهذه المناطق بالمغرب اليوم الثلاثاء

حصــري..هذا ما قامت به اليوم التلميذة خولــة ضحية الفيديو الفاضح واش معندكش ختك | مجتمع

حصــري..هذا ما قامت به اليوم التلميذة ''خولــة'' ضحية الفيديو الفاضح ''واش معندكش ختك

انفــراد..ها باش مات أخ الفنان عبد الرحيم الصويري ساعات بعد زفاف ابنته بمدينة الدارالبيضاء | مجتمع

انفــراد..ها باش مات أخ الفنان عبد الرحيم الصويري ساعات بعد زفاف ابنته بمدينة الدارالبيضاء

هام للمغاربة.. من اليوم فصاعدا اللي ضيع الماء ها شنو غادي يوقع ليه: مديرية الحموشي تؤهل ضباط شرطة قضائية وأعوانا لهذا الغرض | مجتمع

هام للمغاربة.. من اليوم فصاعدا اللي ضيع الماء ها شنو غادي يوقع ليه: مديرية الحموشي تؤهل ضباط شرطة قضائية وأعوانا لهذا الغرض

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

جد مؤثر..بكاء أم الشاب المغربي اللي لقاوه ميت فشاطئ بالجزائر..كناشد الملك محمد السادس يعطي أوامرو ويجيبو ليا الجثة ديال ولدي باش ندفنو و نرتاح ( فيديو) | بــووز
منذ 24 دقيقة

جد مؤثر..بكاء أم الشاب المغربي اللي لقاوه ميت فشاطئ بالجزائر..كناشد الملك محمد السادس يعطي أوامرو ويجيبو ليا الجثة ديال ولدي باش ندفنو و نرتاح ( فيديو)

جد مؤثر..حصــلات راجلها مصاحب و هاشنو دار ليها منين خرج من الحبس فكازا | حالة خاصة

جد مؤثر..حصــلات راجلها مصاحب و هاشنو دار ليها منين خرج من الحبس فكازا

الجواهري:هكذا تُصرف ميزانية المدن الذكية | مال و أعمال

الجواهري:هكذا تُصرف ميزانية المدن الذكية

بالفيديو..شابة مغربية خرجات من دارهم مرجعاتش فكــازا و شكوك حول صديقتها | بــووز

بالفيديو..شابة مغربية خرجات من دارهم مرجعاتش فكــازا و شكوك حول صديقتها

﻿

آخر المستجدات

بالفيــديو: الشيخ محمد الفيزازي يقصف الممثل المغربي الشوباني الذي وصف نبي الله آدم بـالسلكوط ويطالب وزير العدل بمحاكمته | مجتمع
منذ 29 دقيقة

بالفيــديو: الشيخ ''محمد الفيزازي'' يقصف الممثل المغربي ''الشوباني'' الذي وصف نبي الله آدم

عــاجل:إلغاء حكم إزالة الكاميرات من محكمة الراشدية | بوليتيك

عــاجل:إلغاء حكم إزالة الكاميرات من محكمة الراشدية

فضيحة بآسفي..اتهام محامي عندو بيت النعاس وسط المكتب باغتصاب طفلة خدمات عندو+تفاصيل جد صادمة | حوادث و حقوق

فضيحة بآسفي..اتهام محامي عندو بيت النعاس وسط المكتب باغتصاب طفلة خدمات عندو+تفاصيل جد صادمة

ارتفاع رقم معاملات للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب بنسبة 10 بالمائة برسم سنة 2017 | اقتصاد

ارتفاع رقم معاملات للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب بنسبة 10 بالمائة برسم سنة 2017

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.