بالفيــديو: الشيخ ''محمد الفيزازي'' يقصف الممثل المغربي ''الشوباني'' الذي وصف نبي الله آدم بـ''السلكوط'' ويطالب وزير العدل بمحاكمته ﻿

انتقد الشيخ ''محمد الفيزازي'' الممثل المغربي الشوبي الذي وصف نبي الله ''آدم'' أبو البشرية ب''السلكوط''،وفق تعبيره، لأنه اتبع غواية حواء له ، وهو ما تسبب في خروجهما من الجنة، الشيء الذي خلق جدلا واسعا

''شوف تيفي''

انتقد الشيخ ''محمد الفيزازي'' الممثل المغربي الشوبي الذي وصف نبي الله ''آدم'' أبو البشرية ب''السلكوط''،وفق تعبيره، لأنه اتبع غواية حواء له ، وهو ما تسبب في خروجهما من الجنة، الشيء الذي خلق جدلا واسعا وردود فعل متباينة وتعاليق غاضبة.

ونشر ''الفيزازي'' فيديو عبر صفحته الشخصية ''فيسبوك'' معبرا عن غضبه وصرح قائلا: ''حقيقة أشعر بالأسى والأسف لأتحدث في موضوع ما كان لأتحدث فيه يطلع علينا رجل يحسب على المسلمين ويسب نبيا من الأنبياء...''

وأضـاف الفيزازي ''محمد الشوبي هذا الرجل لا يتقي الله في شيء من دينه ودين المسلمين وقد سب المرأة المسلمة المحتشمة ونعتها بالخوانجية والمتأسلمة ، والمعلوم أن المتأسلم ليس مسلما وهذا نوع من التكفير وهذا تسيب وهو ما يصنع التنطع...'' وأردف ''والنقطة التي أفاضت الكأس هو عندما سب الممثل المغربي على كبر سنه نبيا من أنبياء الله .. سب أول نبي أب البشر سيدنــا آدم .. فعدنا يقال على نبي من أنبياء الله بالسلكوط فالأمر جلل...''

وزاد قائلا : ''وبصفتي الرئيس الفعلي لجمعية البلاغ والسلام وككل المغاربة يعنينا السلام بمفهومه العام ولا سيما المجتمع المغربي فأمثال هذه التصريحات وأمثال هذا الرجل هم من يصنعوا الارهاب ولهذا أوجه رسالة لوزير العدل أوجار وأقول له أن هذا الرجل تجاوز جميع الحدود ...''

ووجه الخطاب إلى وزير العدل والحريات قائلا: ''ياوزير العدل في الممكلة الشريفة إن هذا يسب الإسلام ويمكنك أن تسأل المجلس العلمي عن حكم من يسب أنبياء الله هذا زعزعة عقيدة مسلم هذا يخرب المواثيق ويثير الفتنة في بلادنا والآن تجاوز كل الحدود يجب أن يقف عند حده ...''