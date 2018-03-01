عــاجل:إلغاء حكم إزالة الكاميرات من محكمة الراشدية ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالراشيدية، ألغت صباح اليوم الثلاثاء 2 أبريل 2018، قرار غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة ذاتها، القاضي بإزالة الكاميرات المثبتة بقاعة الجلسة.

شــــوف تيفي:

علمت "شوف تيفي" أن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالراشيدية، ألغت صباح اليوم الثلاثاء 2 أبريل 2018، قرار غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة ذاتها، القاضي بإزالة الكاميرات المثبتة بقاعة الجلسة.

وكانت هيئة الجنايات الاستئنافية بمدينة الراشيدية،قررت نزع الكاميرات المثبتة داخل قاعة الجلسات التي تقوم بتصوير وتوثيق أطوار المحاكمة، وذلك بعد احتجاج هيئة دفاع أحد المتهمين المكونة من صبري الحو، ومحمد الهيني، ولحبيب حاجي.

وسبق لوزير العدل السابق، المصطفى الرميد، أن أصدر أوامره بتثبيت كاميرات في المحاكم المغربية.