فضيحة بآسفي..اتهام محامي عندو بيت النعاس وسط المكتب باغتصاب طفلة خدمات عندو+تفاصيل جد صادمة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن مصالح الدرك الملكي بمنطقة جمعة اسحيم، ضواحي آسفي، تحقق في هذه اللحظات من يومه الثلاثاء، مع محام، اتهمته أسرة باغتصاب ابنتهم البالغة من العمر 14 سنة.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" أن مصالح الدرك الملكي بمنطقة جمعة اسحيم، ضواحي آسفي، تحقق في هذه اللحظات من يومه الثلاثاء، مع محام، اتهمته أسرة باغتصاب ابنتهم البالغة من العمر 14 سنة.

وأوضحت والدة الضحية في اتصال لها مع "شوف تيفي"، أن ابنتها "ض.ح"، حصلت على فرصة شغل الأربعاء الماضي بمكتب محامي بمنطقة جمعة سحيم، إلا أن هذا الأخير وخلال اليوم الثاني من عملها، أقدم على اغتصابها ومارس عليها الجنس من دبرها بالقوة داخل غرفة نوم توجد بمكتبه.

وأضافت الأم المكلومة وهي تذرف الدموع أن المحامي "ب.ع" وبعد اغتصابها لابنتها، أرسلها بواسطة حافلة لنقل المسافرين إلى مدينة الدار البيضاء، مشيرة إلى أنها تفاجأت بقريبتها القاطنة بالألفة وهي تتصل بها وتخبرها بمكان تواجد "الطفلة".

وأكدت الأم حصولها على شهادة طبية تؤكد تعرض فلذة كبدها للاغتصاب، مشيرة في الوقت نفسه أن مصالح الدرك الملكي، حققت مع فتاة تعمل لدى المحامي والتي أكدت هي الأخرى، استغلال مشغلها لغرفة نوم داخل المكتب للقيام بأعمال مشبوهة.