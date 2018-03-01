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اجتماع طارئ بالجامعة العربية يبحث الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني

بتاريــخ : 3 أبريل 2018 / 12:35 اجتماع طارئ بالجامعة العربية يبحث الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني | بوليتيك
اجتماع طارئ بالجامعة العربية يبحث الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني
بدأت اليوم الثلاثاء، بمقر الجامعة العربية، أشغال الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين، لبحث الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، ويمثل المملكة في هذا اللقاء، سفير

"شوف تيفي"

بدأت اليوم الثلاثاء، بمقر الجامعة العربية، أشغال الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين، لبحث الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، ويمثل المملكة في هذا اللقاء، سفير المغرب بالقاهرة ومندوبه الدائم لدى الجامعة العربية السيد أحمد التازي.

ويناقش الاجتماع سبل مواجهة جرائم إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال ضد المتظاهرين السلميين الذين خرجوا الجمعة الماضية في مسيرة بمناسبة الذكرى 42 ليوم الأرض للشعب الفلسطيني والذي يوافق 30 مارس من كل عام، للمطالبة بحق العودة، بالإضافة إلى الأحداث المستمرة والخطيرة التي تنتهجها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية وآخرها المجزرة الاسرائيلية ضد متظاهرين سلميين على حدود قطاع غزة والتي راح ضحيتها 16 شهيدا وأكثر من 1500 جريح.

وكان الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين بالجامعة العربية، سعيد أبو علي، قد أكد في بيان أنه ستتم، خلال هذا الاجتماع، "متابعة هذه التطورات عن كثب، وبحث الآليات الكفيلة بإلزام سلطات الاحتلال بوقف انتهاكاتها بحق الفلسطنيين، بما في ذلك دعوة المجتمع الدولي بأسره وكافة مؤسساته إلى تحمل مسؤولياته كاملة لوضع حد فوري لهذه الجرائم الإسرائيلية، وتشكيل لجنة تحقيق بصورة عاجلة لمساءلة الاحتلال وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني".

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