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محمد أولحاج يخضع لعملية جراحية على أربطة الركبة

بتاريــخ : 3 أبريل 2018 / 12:06 محمد أولحاج يخضع لعملية جراحية على أربطة الركبة | سبور
محمد أولحاج يخضع لعملية جراحية على أربطة الركبة
كشفت مصادر مطلعة، لـ''شوف سبور''، أن محمد أولحاج لاعب الرجاء الرياضي، سيخضع لعملية جراحية في الأيام القليلة المقبلة، وذلك بعد تعرضه لإصابة على مستوى أربطة الركبة، خلال مباراة الرجاء الرياضي والفتح

"شوف سبور"

كشفت مصادر مطلعة، لـ"شوف سبور"، أن محمد أولحاج لاعب الرجاء الرياضي، سيخضع لعملية جراحية في الأيام القليلة المقبلة، وذلك بعد تعرضه لإصابة على مستوى أربطة الركبة، خلال مباراة الرجاء الرياضي والفتح الرباطي برسم الدورة 23 من البطولة الاحترافية.

وكان محمد أولحاج قد تعرض للإصابة، إلا أنه أصر على إكمال المباراة التي انتهت بفوز أبناء الركراكي بهدفين لهدف واحد، رغم شعوره بالألم، حيث من المرتقب أن يغيب لمدة طويلة عن الملاعب.

ويذكر أن الفريق الأخضر يحتل الرتبة الثالثة برصيد 36 نقطة في ترتيب البطولة الاحترافية، علما أن الفريق سيواجه نهاية الأسبوع فريق زاناكو الزامبي برسم الدور الثاني لكأس الاتحاد الإفريقي، نهاية الأسبوع الجاري.

 

‫شوف تيفي

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محمد أولحاج الرجاء الرياضي شوف سبور

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