 خبر غير سار لـ ''تاعرابت و الياميق'' ﻿
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خبر غير سار لـ ''تاعرابت و الياميق''

بتاريــخ : 3 أبريل 2018 / 11:52 خبر غير سار لـ تاعرابت و الياميق | سبور
خبر غير سار لـ ''تاعرابت و الياميق''
أسقط ديفيد بالارديني، مدرب فريق جنوى الإيطالي، الدوليين المغربيين، عادل تاعرابت وجواد الياميق، من اللائحة المستدعاة لمباراة اليوم الثلاثاء ضد كالياري برسم مؤجل الدورة السابعة والعشرين للدوري

''شوف سبور''

 أسقط ديفيد بالارديني، مدرب فريق جنوى الإيطالي، الدوليين المغربيين، عادل تاعرابت وجواد الياميق، من اللائحة المستدعاة لمباراة اليوم الثلاثاء ضد كالياري برسم مؤجل الدورة السابعة والعشرين للدوري الإيطالي الممتاز.

وجاء غياب عادل تاعرابت بسبب حصوله على 4 إنذارات، فيما يغيب جواد الياميق بسبب اختيارات المدرب الذي لم يقتنع حتى الآن بعد بأداء اللاعب الرجاوي السابق.

تجدر الإشارة، إلى أن تاعرابت غاب عن الميادين لبعض الوقت بسبب اختيارات المدرب، ومن جهته، لم يسبق لدافيد بالارديني أن اعتمد على الياميق كرسمي خلال المباريات.

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عادل تاعرابت جواد الياميق شوف سبور

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