اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال تؤكد أن استفزازات البوليساريو عمل معادي وتهديد لوحدة البلد الترابية وتدعو لتكثيف الجهود ﻿

اعتبرت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال خلال اجتماع لها أمس الإثنين 2 أبريل 2018 بالمركز العام للحزب أن تحركات البوليساريو حول نقل المراكز العسكرية والبنيات الإدارية والمدنية من مخيمات تندوف

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اعتبرت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال خلال اجتماع لها أمس الإثنين 2 أبريل 2018 بالمركز العام للحزب أن تحركات البوليساريو حول نقل المراكز العسكرية والبنيات الإدارية والمدنية من مخيمات تندوف للاستقرار شرق الجدار الأمني الدفاعي للصحراء المغربية خصوصا في تيفاريتي وبئر لحلو والمحبس والكركات محاولة فرض واقع جديد ، يعتبر عملا معاديا وتهديدا حقيقيا لوحدة المغرب الترابية وللسلم والأمن في المنطقة وانتهاكا صارخا للاتفاقات العسكرية ولوقف إطلاق النار وتحديا للمنتظم الدولي الراعي لهذه الاتفاقات.

وفي هذا الإطار دعت اللجنة التنفيذية في بلاغ لها الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى تحمل كامل مسؤولياتهما في ما يجري في هذه المناطق، وإجبار البوليساريو على الانسحاب الفوري منها وإبقاء الوضع على الأرض كما كان عليه.

مبرزة في ذات الوقت أن المغرب ظل دائما متمسكا بالعملية السياسية لتسوية هذا النزاع المفتعل أمام رفض الجزائر الانخراط في هذا المسعى، كما استمر في التحلي بضبط النفس والالتزام التام بقرارات مجلس الأمن وبمقتضيات الاتفاقيات العسكرية، وعدم الانسياق وراء الاستفزازات المتكررة للبوليساريو والتي لم تتعامل معها الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالحزم والجدية اللازمة، لا يمكنه أن يبقى مكتوف الأيدي إزاء هذه الأعمال العدائية، محملة المسؤولية الكاملة لمجلس الأمن بخصوص التطورات المحتملة في المنطقة، حاثة إياه على اتخاذ القرارات الضرورية لوقف هذه الانتهاكات لوحدة الأراضي المغربية.

وفي هذا الصدد أبرزت اللجنة التنفيذية التعبئة الشاملة لحزب الاستقلال وراء الملك محمد السادس من أجل التعاطي الحازم مع هذه الأزمة وإتخاذ كافة الخطوات والإجراءات الكفيلة بضمان سيادة بلادنا على كافة هذه الأراضي، كما دعت إلى التعبئة الشاملة للشعب المغربي للدفاع عن وحدة أراضينا.

ولم يفت اللجنة التنفيذية التنبيه لضرورة منح الصدارة للأقاليم الجنوبية في تنزيل الجهوية المتقدمة والتسريع بذلك، في أفق منح الحكم الذاتي لهذه الأقاليم.