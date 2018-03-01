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عاجل..مجلس جهة الداخلة يؤكد التعبئة من أجل التصدي للمناورات والدسائس التي تحاك ضد وحدة وأمن واستقرار المملكة

بتاريــخ : 3 أبريل 2018 / 10:44 عاجل..مجلس جهة الداخلة يؤكد التعبئة من أجل التصدي للمناورات والدسائس التي تحاك ضد وحدة وأمن واستقرار المملكة | بوليتيك
عاجل..مجلس جهة الداخلة يؤكد التعبئة من أجل التصدي للمناورات والدسائس التي تحاك ضد وحدة وأمن واستقرار المملكة
أكد المجلس الجهوي لجهة الداخلة وادي الذهب، التعبئة الشاملة من أجل التصدي لكل المناورات والدسائس التي تحاك ضد المغرب والتي تستهدف المساس بوحدته الترابية وبأمنه واستقراره.

"شوف تيفي"+"و م ع"

أكد المجلس الجهوي لجهة الداخلة وادي الذهب، التعبئة الشاملة من أجل التصدي لكل المناورات والدسائس التي تحاك ضد المغرب والتي تستهدف المساس بوحدته الترابية وبأمنه واستقراره.

وأكد المجلس في بلاغ اليوم الثلاثاء، أن مختلف هيئات الجهة، والسكان والمنتخبين والشيوخ والأعيان والمجتمع المدني والفعاليات الاقتصادية بها، "تؤكد الانخراط المتواصل والتجند الدائم وراء كل ما يتخذه الملك محمد السادس من تدابير وخطوات تروم صيانة الوحدة الترابية والوطنية للمملكة، والحفاظ على الأمن والاستقرار بالمنطقة".


وندد مجلس الجهة بالخطوات الاستفزازية التي تقوم بها جبهة "البوليساريو" والتي تشكل خرقا سافرا لقرارات مجلس الأمن، التي تؤكد على الحفاظ على المنطقة العازلة كما كانت.

وأكد المجلس الرفض المطلق لمساعي الانفصاليين لتغيير المعطيات على أرض الواقع بالمنطقة العازلة، محذرا من أن من شأن هذه الخطوة نسف مسار تسوية هذا النزاع المفتعل والجهود التي يبذلها ممثل الأمين العام للأمم المتحدة هورست كولر في هذا الإطار.

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المغرب شوف تيفي الداخلة جبهة البوليساريو الانفصالييين مجلس الأمن

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