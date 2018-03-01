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بادو الزاكي يعود إلى الجزائر ويشرف على تدريب فريق اتحاد العاصمة الجزائري

بتاريــخ : 3 أبريل 2018 / 10:38 بادو الزاكي يعود إلى الجزائر ويشرف على تدريب فريق اتحاد العاصمة الجزائري | سبور
بادو الزاكي يعود إلى الجزائر ويشرف على تدريب فريق اتحاد العاصمة الجزائري
كشف عبد الحكيم سرار، رئيس نادي اتحاد العاصمة الجزائري، أمس الإثنين، عن توصله لاتفاق مع المدرب المغربي بادو الزاكي، للإشراف على الفريق خلال الموسم المقبل خلفا للمدرب الحالي ميلود حمدي.

"شوف تيفي"

 كشف عبد الحكيم سرار، رئيس نادي اتحاد العاصمة الجزائري، أمس الإثنين، عن توصله لاتفاق مع المدرب المغربي بادو الزاكي، للإشراف على الفريق خلال الموسم المقبل خلفا للمدرب الحالي ميلود حمدي.

 وحسب مصادر إعلامية جزائرية فقد أكد سرار اتفاقه مع المدرب بادو الزاكي، لخلافة ميلود حمدي كمدرب لاتحاد العاصمة، مشيرا إلى انتقاله للمغرب هذا الأسبوع لإنهاء بعض التفاصيل مع المدرب المغربي، وإتمام الاتفاق بصفة رسمية.

 تجدر الإشارة إلى أن الفريق الجزائري، انتدب قبل ثلاثة أشهر، اللاعب المغربي رضا هجهوج، الذي استطاع الانسجام بسرعة وقاد الفريق إلى تحقيق مجموعة من الانتصارات.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي بادو الزاكي اتحاد العاصمة الجزائري

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