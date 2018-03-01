عــــاجل: المحكمة تأجـــل النظر في ملف عفاف برناني، المفتوح في مواجهة ضابط الشرطة بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصادرها أن هيئة الحكم بغرفة الجنايات بالمحكمة الزجرية بعين السبع بمدينة الدار البيضاء، أرجأت قبل قليل من يومه الثلاثاء 3 أبريل الجاري، النظر في ملف عفاف برناني، المفتوح في مواجهة

"شـوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصادرها أن هيئة الحكم بغرفة الجنايات بالمحكمة الزجرية بعين السبع بمدينة الدار البيضاء، أرجأت قبل قليل من يومه الثلاثاء 3 أبريل الجاري، النظر في ملف عفاف برناني، المفتوح في مواجهة ضابط الشرطة بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية، إلى غاية 17 من نفس الشهر,

ويأتي تأجيل النظر في ملف "برناني" من طرف غرفة الجنايات بالمحكمة الزجرية بعين السبع بطلب من النيابة العامة لتقديم أجوبتها على الدفوعات الشكلية المثارة من طرف النقيب محمد زيان، والمتعلقة في جزء منها باستبعاد المحاضر المحررة من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بنفسه، في الوقت الذي يتعلق الأمر بجنحة وليس جناية.

وجــــدير بالذكر أن "عفاف برناني" أحيلت على المحكمة الزجرية من طرف الوكيل العام للملك بمحكمة الاستنئاف بالدار البيضاء، بسبب طعنها بالزور في محضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أمام الغرفة الجنائية بمحكمة النقض.