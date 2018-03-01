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هاذ شي اللي بقا: تلاميذ غتاصبو صاحبهم وسط المدرسة بتيزنيت

بتاريــخ : 3 أبريل 2018 / 09:00 هاذ شي اللي بقا: تلاميذ غتاصبو صاحبهم وسط المدرسة بتيزنيت | حوادث و حقوق
هاذ شي اللي بقا: تلاميذ غتاصبو صاحبهم وسط المدرسة بتيزنيت
اهتزت مدينة تزينت نهاية الأسبوع المنصرم، على وقع فضيخة أخلاقية، بطلاها تلميذان يشتبه في تورطهما في اغتصاب زميلهما داخل مؤسسة تعليمية.

"شوف تيفي"

اهتزت مدينة تزينت نهاية الأسبوع المنصرم، على وقع فضيخة أخلاقية، بطلاها تلميذان يشتبه في تورطهما في اغتصاب زميلهما داخل مؤسسة تعليمية.

وحسب مصادر محلية فقد أحالت الشرطة القضائية بتزنيت المعنيبن بالأمر على النيابة العامة، بعد التحريات التي قامت بها المصالح الأمنية، حيث تبين لها أن تلميذا يبلغ من العمر 9 سنوات سقط ضحية اغتصاب على يد تلميذين يبلغان من العمر 12سنة.

وأكدت المصادر ذاتها أن أسرة التلميذ تقدمت بشكاية للنيابة العامة، اتهمت فيها التلميذين باغتصاب ابنها، لتأمر النيابة العامة بفتح تحقيق و إحالة الضحية على الخبرة الطبية.

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المغرب شوف تيفي النيابة العامة تلميذ اغتصاب

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