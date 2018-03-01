فضيحة..تسجيل صوتي منسوب للفنان الستاتي يهز الفيسبوك ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الثلاثاء، تسجيلا صوتيا صادما نتحفظ عن نشره، منسوبا للفنان المغربي عبد العزيز الستاتي، قيل إنه يوثق لحظة تبادل الفنان للسب والقذف بين أحد

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الثلاثاء، تسجيلا صوتيا صادما نتحفظ عن نشره، منسوبا للفنان المغربي عبد العزيز الستاتي، قيل إنه يوثق لحظة تبادل الفنان للسب والقذف بين أحد الأشخاص.

وتبلغ مدة هذا التسجيل المتداول 3 دقائق و11 ثانية، حيث قام شخص بتوجيه الإهانات إلى الفنان عبد العزيز الستاتي، ليقوم هذا الأخير بالدفاع عن نفسه من خلال تبادل السب معه بعبارات نابية صادمة.

وتفاعل آلاف النشطاء مع هذا التسجيل الصادم، حيث أكد العديد منهم أن الستاتي، سقط ضحية شخص، قام باستدارجه حتى يتبادل معه السب والقذف، قبل أن يعمد إلى تسجيله ونشر الفيديو في محاولة منه لتشويه سمعة الفنان الشعبي.