كبريات الصحف العالمية تفضح مؤامرة فيفا على الملف المغربي الخاص باحتضان مونديال 2026 ﻿

فضحت العديد من الصحف العالمية عبر مواقعها الإلكترونية، المؤامرة التي تورط فيها الاتحاد الدولي لكرة القدم ''فيفا'' لإبعاد الملف المغربي الخاص باحتضان مونديال 2026 ومنح شرف تنظيم هذا المحفل الكروي إلى

"شوف تيفي"

فضحت العديد من الصحف العالمية عبر مواقعها الإلكترونية، المؤامرة التي تورط فيها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لإبعاد الملف المغربي الخاص باحتضان مونديال 2026 ومنح شرف تنظيم هذا المحفل الكروي إلى الملف الأمريكي الثلاثي.

وأوضحت المصادر ذاتها أن قرار "فيفا" وضع لجنة للتنقيط والقيام بمجموعة من التغييرات فجأة ودون سابق إنذار والتي كانت في صالح الملف الثلاثي "الأمريكي-الكندي-المكسيكي"، أثار غضب القائمين على ملف ترشيح المغرب، حيث طالب فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية من "فيفا" الخروج بتوضيحات.

وأشارت ذات المصادر أن التغييرات التي أقدم عليها الاتحاد الدولي لكرة القدم، تهم معطيات حساسة، مثل المطارات، وعدد سكان المدن المستضيفة، والتنازل عن نسبة مهمة من الأرباح، هي في مصلحة الملف الثلاثي، وهو ما استنكره المغرب الذي طالب بضرورة الخروج بتوضيحات، تؤكد وجود عدل في التعامل مع الملفين.