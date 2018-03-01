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نزول أمطار بهذه المناطق بالمغرب اليوم الثلاثاء

بتاريــخ : 3 أبريل 2018 / 08:01 نزول أمطار بهذه المناطق بالمغرب اليوم الثلاثاء | مجتمع
نزول أمطار بهذه المناطق بالمغرب اليوم الثلاثاء
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الثلاثاء، مرور سحب كثيفة بأقصى الشمال-الغربي للمملكة مع نزول أمطار متفرقة بمنطقة طنجة واللوكوس والريف الغربي والغرب ومحليا بالسواحل شمال أسفي.

"شوف تيفي"

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الثلاثاء، مرور سحب كثيفة بأقصى الشمال-الغربي للمملكة مع نزول أمطار متفرقة بمنطقة طنجة واللوكوس والريف الغربي والغرب ومحليا بالسواحل شمال أسفي.

ومن المتوقع أن تكون سحب ركامية فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط مع نزول قطرات مطرية متفرقة بعد الزوال،في حين ستتكون كتل ضبابية خلال الصباح والليلة الموالية بالقرب من السواحل الأطلسية الجنوبية وهضاب الفوسفاط فيما ستبقى السماء صافية إلى قليلة السحب بباقي الجهات.

وستهب الرياح ضعيفة إلى معتدلة شمالية بالأقاليم الجنوبية وضعيفة من القطاع الغربي بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 3 و8 درجات بالمرتفعات، وما بين 9 و15 درجة بالمنطقة الشرقية والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس ومنطقة طنجة واللوكوس بالغرب والشاوية ودكالة وعبدة والشياظمة والرحامنة والحوز والجنوب-الشرقي والواجهة المتوسطية وسوس والشمال الغربي للأقاليم الجنوبية، وما بين 16 و19 درجة بأقصى الجنوب.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 15 و20 درجة بالمرتفعات وبمنطقة طنجة واللوكوس والواجهة المتوسطية، وما بين 20 و26 درجة بالمنطقة الشرقية والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس والغرب والشاوية ودكالة وعبدة والشياظمة والحوز والرحمانة وسهول تادلة وسوس وبالقرب من السواحل الجنوبية والوسطى، وما بين 27 و32 درجة بالجنوب-الشرقي وبالأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان ثم قليل الهيجان الى هائج خلال الليل بالواجهة المتوسطية ، وقليل الهيجان إلى هائج بمنطقة البوغاز وما بين طانطان والداخلة وهائجا بباقي السواحل.

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المغرب شوف تيفي الأمطار البحر طنجة مديرية الأرصاد الجوية

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