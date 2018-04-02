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صادم وبالصور..زوج دهس مراتو بالفقيه بنصالح وكان باغي يقتلها

بتاريــخ : 3 أبريل 2018 / 01:11 صادم وبالصور..زوج دهس مراتو بالفقيه بنصالح وكان باغي يقتلها | حوادث و حقوق
صادم وبالصور..زوج دهس مراتو بالفقيه بنصالح وكان باغي يقتلها
كشفت شابة تبلغ من العمر 24 سنة لـ ''شوف تيفي''، يومه الإثنين، عن نجاتها من موت محقق بمنطقة سوق السبت بالفقيه بنصالح، بعد أن دهسها زوجها بواسطة سيارة انتقاما منها بسبب مشاكل أسرية.

''شوف تيفي''

كشفت شابة تبلغ من العمر 24 سنة لـ ''شوف تيفي''، يومه الإثنين، عن نجاتها من موت محقق بمنطقة سوق السبت بالفقيه بنصالح، بعد أن دهسها زوجها بواسطة سيارة انتقاما منها بسبب مشاكل أسرية.

وأوضحت ''ه.و'' على أن زوجها، حل بمنزل الأسرة الأسبوع الماضي في حالة غير طبيعية وانهال بالضرب عليها ما أثار رعب وهلع أطفالهما، مشيرة إلى أنها ربطت الاتصال بوالدتها وشقيقتها، إلا أن زوجها قام بإهانتهما بعبارات نابية.

وأضافت الزوجة على أن زوجها ''ج.ه''، قام بإخراجها ليلا وفي طريقه لنقلها إلى منزل أسرتها، أقدم على دهسها بواسطة سيارته، ما تسبب في إصابتها بكسور، مشيرة إلى أن زوجها سارع إلى تقديم شكاية بعد ذلك إلى مصالح الدرك الملكي، اتهم فيها والدتها وشقيقتها بالاعتداء عليه، وقد تم تحديد يوم غد الثلاثاء كموعد لأولى الجلسات الخاصة بقضيتهما بالمحكمة الابتدائية الفقيه بنصالح

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الفقيه بنصالح الزوج

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