 فيديو يشعل الفيسبوك..مغربية شدات شفار سلخاتو وعراتو في الشارع ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

مؤلم..شاب مغربي غرق ولاحو البحر في شواطئ الجزائر ولقاو عندو نقود مغربية | دولي

مؤلم..شاب مغربي غرق ولاحو البحر في شواطئ الجزائر ولقاو عندو نقود مغربية

صادم وبالصور..زوج دهس مراتو بالفقيه بنصالح وكان باغي يقتلها | حوادث و حقوق

صادم وبالصور..زوج دهس مراتو بالفقيه بنصالح وكان باغي يقتلها

فيديو يشعل الفيسبوك..مغربية شدات شفار سلخاتو وعراتو في الشارع | حوادث و حقوق

فيديو يشعل الفيسبوك..مغربية شدات شفار سلخاتو وعراتو في الشارع

موريتانيا تعتقل عناصر من البوليساريو تسللوا لمنطقة عسكرية بولاية أزمور | دولي

موريتانيا تعتقل عناصر من البوليساريو تسللوا لمنطقة عسكرية بولاية أزمور

عـــاجل..فضيحة بالدارالبيضاء..حصــلو شيخ و مقدم كيسكرو وسط طوموبيلة ومنين تبعوهم البوليس ضربو العميد المركزي و بغاو يهربو فالبرنوصي | حوادث و حقوق

عـــاجل..فضيحة بالدارالبيضاء..حصــلو ''شيخ و مقدم'' كيسكرو وسط طوموبيلة ومنين تبعوهم البوليس ضربو

هاذ شي كثر..شابة أم لطفلين تنتحر شنقا | حوادث و حقوق

هاذ شي كثر..شابة أم لطفلين تنتحر شنقا

صورة الملك محمد السادس داخل محل لبيع الملابس الجاهزة تثير إعجاب المغاربة | بوليتيك

صورة الملك محمد السادس داخل محل لبيع الملابس الجاهزة تثير إعجاب المغاربة

مأساة تهز صفرو..زوج نتاحر بعدما تم اعتقال زوجتو متلبسة بالخيانة الزوجية | حوادث و حقوق

مأساة تهز صفرو..زوج نتاحر بعدما تم اعتقال زوجتو متلبسة بالخيانة الزوجية

فضيحة..إمام غتاصب 19 طفلا وطفلة داخل مسجد | دولي

فضيحة..إمام غتاصب 19 طفلا وطفلة داخل مسجد

تبدال السوايع راحة..

فيديو يشعل الفيسبوك..مغربية شدات شفار سلخاتو وعراتو في الشارع

بتاريــخ : 3 أبريل 2018 / 01:02 فيديو يشعل الفيسبوك..مغربية شدات شفار سلخاتو وعراتو في الشارع | حوادث و حقوق
فيديو يشعل الفيسبوك..مغربية شدات شفار سلخاتو وعراتو في الشارع
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الإثنين، مقطع فيديو، يظهر لحظة تمكن سيدة من مواجهة لص، اعترض سبيلها وحاول سرقة ما بحوزتها.

''شوف تيفي''

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الإثنين، مقطع فيديو، يظهر لحظة تمكن سيدة من مواجهة لص، اعترض سبيلها وحاول سرقة ما بحوزتها.

ويظهر الفيديو الذي تبلغ مدته 25 ثانية سيدة مغربية، وهي تقاوم اللص، وتتحكم به وتزيل ملابسه العلوية، ما جعله يفر من المكان، خوفا من تعرضه للضرب المبرح على يدها والمتواجدين بعين المكان.

وتفاعل النشطاء المغاربة مع الفيديو، حيث وصف الجميع السيدة التي ظهرت به ب ''الشجاعة'' لأنها استطاعت الانتقام من اللص بطريقة جعلته يفر من المكان بطريقة تثير السخرية.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الشارع السرقة السيدة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

صادم وبالصور..زوج دهس مراتو بالفقيه بنصالح وكان باغي يقتلها | حوادث و حقوق

صادم وبالصور..زوج دهس مراتو بالفقيه بنصالح وكان باغي يقتلها

عـــاجل..فضيحة بالدارالبيضاء..حصــلو شيخ و مقدم كيسكرو وسط طوموبيلة ومنين تبعوهم البوليس ضربو العميد المركزي و بغاو يهربو فالبرنوصي | حوادث و حقوق

عـــاجل..فضيحة بالدارالبيضاء..حصــلو ''شيخ و مقدم'' كيسكرو وسط طوموبيلة ومنين تبعوهم البوليس ضربو العميد المركزي و بغاو يهربو فالبرنوصي

هاذ شي كثر..شابة أم لطفلين تنتحر شنقا | حوادث و حقوق

هاذ شي كثر..شابة أم لطفلين تنتحر شنقا

مأساة تهز صفرو..زوج نتاحر بعدما تم اعتقال زوجتو متلبسة بالخيانة الزوجية | حوادث و حقوق

مأساة تهز صفرو..زوج نتاحر بعدما تم اعتقال زوجتو متلبسة بالخيانة الزوجية

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..شاهد تحركات ولمسات أشرف بنشرقي أمام العين الاماراتي - دوري أبطال اسيا تعليق رؤوف خليف - 2018-04-02 | قنوات أخرى
منذ 13 دقيقة

بالفيديو..شاهد تحركات ولمسات أشرف بنشرقي أمام العين الاماراتي - دوري أبطال اسيا تعليق رؤوف خليف - 2018-04-02

تقرير Bein Sport: ريال مدريد ويوفنتوس يعيدان نهائي الموسم الماضي في مواجهة نارية | قنوات أخرى

تقرير Bein Sport: ريال مدريد ويوفنتوس يعيدان نهائي الموسم الماضي في مواجهة نارية

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم :03 أبريل 2018 | شوف تيفي | أشنو قال زهرك اليوم

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم :03 أبريل 2018 | شوف تيفي

أحوال الطقس : 03 أبريل 2018 | الطقس

أحوال الطقس : 03 أبريل 2018

﻿

آخر المستجدات

مؤلم..شاب مغربي غرق ولاحو البحر في شواطئ الجزائر ولقاو عندو نقود مغربية | دولي
منذ 52 دقيقة

مؤلم..شاب مغربي غرق ولاحو البحر في شواطئ الجزائر ولقاو عندو نقود مغربية

صادم وبالصور..زوج دهس مراتو بالفقيه بنصالح وكان باغي يقتلها | حوادث و حقوق

صادم وبالصور..زوج دهس مراتو بالفقيه بنصالح وكان باغي يقتلها

فيديو يشعل الفيسبوك..مغربية شدات شفار سلخاتو وعراتو في الشارع | حوادث و حقوق

فيديو يشعل الفيسبوك..مغربية شدات شفار سلخاتو وعراتو في الشارع

موريتانيا تعتقل عناصر من البوليساريو تسللوا لمنطقة عسكرية بولاية أزمور | دولي

موريتانيا تعتقل عناصر من البوليساريو تسللوا لمنطقة عسكرية بولاية أزمور

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.