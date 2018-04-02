فيديو يشعل الفيسبوك..مغربية شدات شفار سلخاتو وعراتو في الشارع ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الإثنين، مقطع فيديو، يظهر لحظة تمكن سيدة من مواجهة لص، اعترض سبيلها وحاول سرقة ما بحوزتها.

''شوف تيفي''

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الإثنين، مقطع فيديو، يظهر لحظة تمكن سيدة من مواجهة لص، اعترض سبيلها وحاول سرقة ما بحوزتها.

ويظهر الفيديو الذي تبلغ مدته 25 ثانية سيدة مغربية، وهي تقاوم اللص، وتتحكم به وتزيل ملابسه العلوية، ما جعله يفر من المكان، خوفا من تعرضه للضرب المبرح على يدها والمتواجدين بعين المكان.

وتفاعل النشطاء المغاربة مع الفيديو، حيث وصف الجميع السيدة التي ظهرت به ب ''الشجاعة'' لأنها استطاعت الانتقام من اللص بطريقة جعلته يفر من المكان بطريقة تثير السخرية.