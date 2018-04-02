عـــاجل..فضيحة بالدارالبيضاء..حصــلو ''شيخ و مقدم'' كيسكرو وسط طوموبيلة ومنين تبعوهم البوليس ضربو العميد المركزي و بغاو يهربو فالبرنوصي ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر مطلعة أن فرقة الدراجين التابعة للمنطقة الأمنية البرنوصي-زناتة،ضبطت في هذه الأثناء من ليلة الإثنين-الثلاثاء، ''مقدم و شيخ'' في مرحلة سكر متقدمة داخل سيارة خفيفة بمنطقة

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علمت ''شوف تيفي'' من مصادر مطلعة أن فرقة الدراجين التابعة للمنطقة الأمنية البرنوصي-زناتة،ضبطت في هذه الأثناء من ليلة الإثنين-الثلاثاء، ''مقدم و شيخ'' في مرحلة سكر متقدمة داخل سيارة خفيفة بمنطقة الأزهر -البرنوصي بالدارالبيضاء.

و كشفت مصادرنا،أنه في إطار الحملات التي تقوم بها فرقة الدراجين التابعة للمنطقة الأمنية البرنوصي-زناتة،تم ضبظ الشيخ و المقدم الذي أحيل مؤخرا على التقاعد ،داخل سيارة يتناولان المخدرات و الكحول و أحدثا فوضى بمنطقة الأزهر،و بعد تدخل فرقة الدراجين ،حاولوا الفرار بالسيارة و صدموا عميد مركزي كان يرافق الدراجين خلال الجولة.

و قد تم نقل العميد المصاب إلى مستشفى المنصور بالبرنوصي لتلقي العلاجات الضرورية،بينما تم اعتقال الموقوفين و تمت إحالتهما على مصلحة الديمومة بالدائرة الأمنية التابعة للمنطقة ووضعهما تحت تدابير الحراسة النظرية.