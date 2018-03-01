 هاذ شي كثر..شابة أم لطفلين تنتحر شنقا ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

موريتانيا تعتقل عناصر من البوليساريو تسللوا لمنطقة عسكرية بولاية أزمور | دولي

موريتانيا تعتقل عناصر من البوليساريو تسللوا لمنطقة عسكرية بولاية أزمور

عـــاجل..فضيحة بالدارالبيضاء..حصــلو شيخ و مقدم كيسكرو وسط طوموبيلة ومنين تبعوهم البوليس ضربو العميد المركزي و بغاو يهربو فالبرنوصي | حوادث و حقوق

عـــاجل..فضيحة بالدارالبيضاء..حصــلو ''شيخ و مقدم'' كيسكرو وسط طوموبيلة ومنين تبعوهم البوليس ضربو

هاذ شي كثر..شابة أم لطفلين تنتحر شنقا | حوادث و حقوق

هاذ شي كثر..شابة أم لطفلين تنتحر شنقا

صورة الملك محمد السادس داخل محل لبيع الملابس الجاهزة تثير إعجاب المغاربة | بوليتيك

صورة الملك محمد السادس داخل محل لبيع الملابس الجاهزة تثير إعجاب المغاربة

مأساة تهز صفرو..زوج نتاحر بعدما تم اعتقال زوجتو متلبسة بالخيانة الزوجية | حوادث و حقوق

مأساة تهز صفرو..زوج نتاحر بعدما تم اعتقال زوجتو متلبسة بالخيانة الزوجية

فضيحة..إمام غتاصب 19 طفلا وطفلة داخل مسجد | دولي

فضيحة..إمام غتاصب 19 طفلا وطفلة داخل مسجد

عاجل وبالصورة..هذه هي حقيقة وفاة الداعية السعودي الشهير سلمان العودة داخل السجن | منوعات

عاجل وبالصورة..هذه هي حقيقة وفاة الداعية السعودي الشهير سلمان العودة داخل السجن

عاجل وبالفيديو..شاب هجم على سيبير في كازا وشعل فيه العافية..وها شنو وقع | حوادث و حقوق

عاجل وبالفيديو..شاب هجم على ''سيبير'' في كازا وشعل فيه العافية..وها شنو وقع

عاجل..نايضة خلال الاستماع للمعتقل جلول...وهذا ما قرره القاضي بخصوص أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه | بوليتيك

عاجل..نايضة خلال الاستماع للمعتقل جلول...وهذا ما قرره القاضي بخصوص أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي

تبدال السوايع راحة..

هاذ شي كثر..شابة أم لطفلين تنتحر شنقا

بتاريــخ : 2 أبريل 2018 / 23:41 هاذ شي كثر..شابة أم لطفلين تنتحر شنقا | حوادث و حقوق
هاذ شي كثر..شابة أم لطفلين تنتحر شنقا
اهتزت الجماعة القروية ''أنجرة'' التابعة لإقليم فحص أنجرة بجهة طنجة تطوان الحسيمة، يومه الاثنين، على وقع انتحار شابة متزوجة في عقدها الثاني شنقا بشجرة قريبة من منزل أسرتها.

''شوف تيفي''

اهتزت الجماعة القروية ''أنجرة'' التابعة لإقليم فحص أنجرة بجهة طنجة تطوان الحسيمة، يومه الاثنين، على وقع انتحار شابة متزوجة في عقدها الثاني شنقا بشجرة قريبة من منزل أسرتها.

وحسب مصادر محلية فإن الأمر يتعلق بأم لطفلين تبلغ من العمر قيد حياتها 24 سنة، عثرت عليها أسرتها جثة هامدة وهي معلقة على الشجرة، مشيرة إلى أن الأسباب التي دفعتها إلى الانتحار بهذه الطريقة البشعة ما تزال مجهولة.

وأكدت المصادر ذاتها أن الشابة تم نقلها إلى مستودع الأموات، بينما فتحت مصالح الدرك الملكي تحقيقا للكشف عن الظروف والملابسات الخاصة بهذه النازلة.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الانتحار الشجرة الشنق أم

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

عـــاجل..فضيحة بالدارالبيضاء..حصــلو شيخ و مقدم كيسكرو وسط طوموبيلة ومنين تبعوهم البوليس ضربو العميد المركزي و بغاو يهربو فالبرنوصي | حوادث و حقوق

عـــاجل..فضيحة بالدارالبيضاء..حصــلو ''شيخ و مقدم'' كيسكرو وسط طوموبيلة ومنين تبعوهم البوليس ضربو العميد المركزي و بغاو يهربو فالبرنوصي

مأساة تهز صفرو..زوج نتاحر بعدما تم اعتقال زوجتو متلبسة بالخيانة الزوجية | حوادث و حقوق

مأساة تهز صفرو..زوج نتاحر بعدما تم اعتقال زوجتو متلبسة بالخيانة الزوجية

عاجل وبالفيديو..شاب هجم على سيبير في كازا وشعل فيه العافية..وها شنو وقع | حوادث و حقوق

عاجل وبالفيديو..شاب هجم على ''سيبير'' في كازا وشعل فيه العافية..وها شنو وقع

إمام ومحامي مغربيان ضمن شبكة دولية لتهريب المخدرات | حوادث و حقوق

إمام ومحامي مغربيان ضمن شبكة دولية لتهريب المخدرات

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

خلال 3 أيام ..الدارالبيضاء تحتضن النسخة الثالثة لللمدن الذكية بمميزات جديدة | مال و أعمال
منذ 10 دقائق

خلال 3 أيام ..الدارالبيضاء تحتضن النسخة الثالثة لللمدن الذكية بمميزات جديدة

منخرطو فريق الرجاء البيضاوي يتحدون ضد حسبان و بهذه الطريقة سيدبرون المرحلة المقبلة | خارج البلاطو

منخرطو فريق الرجاء البيضاوي يتحدون ضد حسبان و بهذه الطريقة سيدبرون المرحلة المقبلة

الجمعية المغربية لوقاية الفم و الأسنان تحسس المغاربة في قافلة طبية بشراكة مع كولكيت المغرب | مال و أعمال

الجمعية المغربية لوقاية الفم و الأسنان تحسس المغاربة في قافلة طبية بشراكة مع ''كولكيت المغرب''

بحضور عثمان بنجلون..مجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية تُحقق نتائج إيجابية و تختم السنة على وقع انجازات مهمة | مال و أعمال

بحضور عثمان بنجلون..مجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية تُحقق نتائج إيجابية و تختم السنة على وقع انجازات مهمة

﻿

آخر المستجدات

موريتانيا تعتقل عناصر من البوليساريو تسللوا لمنطقة عسكرية بولاية أزمور | دولي
منذ 4 دقائق

موريتانيا تعتقل عناصر من البوليساريو تسللوا لمنطقة عسكرية بولاية أزمور

عـــاجل..فضيحة بالدارالبيضاء..حصــلو شيخ و مقدم كيسكرو وسط طوموبيلة ومنين تبعوهم البوليس ضربو العميد المركزي و بغاو يهربو فالبرنوصي | حوادث و حقوق

عـــاجل..فضيحة بالدارالبيضاء..حصــلو ''شيخ و مقدم'' كيسكرو وسط طوموبيلة ومنين تبعوهم البوليس ضربو

هاذ شي كثر..شابة أم لطفلين تنتحر شنقا | حوادث و حقوق

هاذ شي كثر..شابة أم لطفلين تنتحر شنقا

صورة الملك محمد السادس داخل محل لبيع الملابس الجاهزة تثير إعجاب المغاربة | بوليتيك

صورة الملك محمد السادس داخل محل لبيع الملابس الجاهزة تثير إعجاب المغاربة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.