هاذ شي كثر..شابة أم لطفلين تنتحر شنقا ﻿

اهتزت الجماعة القروية ''أنجرة'' التابعة لإقليم فحص أنجرة بجهة طنجة تطوان الحسيمة، يومه الاثنين، على وقع انتحار شابة متزوجة في عقدها الثاني شنقا بشجرة قريبة من منزل أسرتها.

''شوف تيفي''

اهتزت الجماعة القروية ''أنجرة'' التابعة لإقليم فحص أنجرة بجهة طنجة تطوان الحسيمة، يومه الاثنين، على وقع انتحار شابة متزوجة في عقدها الثاني شنقا بشجرة قريبة من منزل أسرتها.

وحسب مصادر محلية فإن الأمر يتعلق بأم لطفلين تبلغ من العمر قيد حياتها 24 سنة، عثرت عليها أسرتها جثة هامدة وهي معلقة على الشجرة، مشيرة إلى أن الأسباب التي دفعتها إلى الانتحار بهذه الطريقة البشعة ما تزال مجهولة.

وأكدت المصادر ذاتها أن الشابة تم نقلها إلى مستودع الأموات، بينما فتحت مصالح الدرك الملكي تحقيقا للكشف عن الظروف والملابسات الخاصة بهذه النازلة.