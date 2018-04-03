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صورة الملك محمد السادس داخل محل لبيع الملابس الجاهزة تثير إعجاب المغاربة

بتاريــخ : 2 أبريل 2018 / 23:00 صورة الملك محمد السادس داخل محل لبيع الملابس الجاهزة تثير إعجاب المغاربة | بوليتيك
صورة الملك محمد السادس داخل محل لبيع الملابس الجاهزة تثير إعجاب المغاربة
نشر مهدي بنكيران، قبل قليل من يومه الإثنين، عبر حسابه بالفيسبوك، صورة جديدة للملك محمد السادس، تم التقاطها له من داخل محل خاص ببيع الملابس الجاهزة بفرنسا.

''شوف تيفي''

نشر مهدي بنكيران، قبل قليل من يومه الإثنين، عبر حسابه بالفيسبوك، صورة جديدة للملك محمد السادس، تم التقاطها له من داخل محل خاص ببيع الملابس الجاهزة بفرنسا.

وبعد دقائق من نشر بنكيران للصورة الرائعة للملك محمد السادس، تفاعل النشطاء المغاربة معها، حيث عبر العديد منهم عن إعجابهم الكبير بها، بينما استغل آخرون الفرصة للتعبير عن إعجابهم بأناقة الملك.

ومن جهة أخرى، أشار بعض النشطاء في تعليقاتهم إلى وقوفهم خلف الملك محمد السادس وسائر أفراد الأسرة العلوية الشريفة من أجل النهوض بالوطن والحفاظ على وحدته الترابية.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الملك محمد السادس الملابس الصورة

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