مأساة تهز صفرو..زوج نتاحر بعدما تم اعتقال زوجتو متلبسة بالخيانة الزوجية ﻿

اهتز حي الملاح بالمدينة العتيقة لصفرو، أمس الأحد، على وقع انتحار زوج شنقا داخل منزل أسرته، وذلك بعد صدور حكم في حق زوجته بالسجن النافذ عقب اتهامها بالخيانة الزوجية.

''شوف تيفي''

اهتز حي الملاح بالمدينة العتيقة لصفرو، أمس الأحد، على وقع انتحار زوج شنقا داخل منزل أسرته، وذلك بعد صدور حكم في حق زوجته بالسجن النافذ عقب اتهامها بالخيانة الزوجية.

وحسب مصادر محلية فإن الهالك المتزوج من زوجتين والذي يعمل كتاجر، لم يتحمل خيانة زوجته له، ليعمد وهو في حالة غير طبيعية إلى الانتحار شنقا بواسطة حبل داخل منزل يكتريه بالحي المذكور.

وأضافت المصادر ذاتها أن مصالح الأمن وفور توصلها بإخبارية في الموضوع، عاينت جثة الهالك قبل نقلها إلى مستودع الأموات، وفتحت تحقيقا للكشف عن الظروف والملابسات التي دفعت به إلى الانتحار.