 مأساة تهز صفرو..زوج نتاحر بعدما تم اعتقال زوجتو متلبسة بالخيانة الزوجية ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

موريتانيا تعتقل عناصر من البوليساريو تسللوا لمنطقة عسكرية بولاية أزمور | دولي

موريتانيا تعتقل عناصر من البوليساريو تسللوا لمنطقة عسكرية بولاية أزمور

عـــاجل..فضيحة بالدارالبيضاء..حصــلو شيخ و مقدم كيسكرو وسط طوموبيلة ومنين تبعوهم البوليس ضربو العميد المركزي و بغاو يهربو فالبرنوصي | حوادث و حقوق

عـــاجل..فضيحة بالدارالبيضاء..حصــلو ''شيخ و مقدم'' كيسكرو وسط طوموبيلة ومنين تبعوهم البوليس ضربو

هاذ شي كثر..شابة أم لطفلين تنتحر شنقا | حوادث و حقوق

هاذ شي كثر..شابة أم لطفلين تنتحر شنقا

صورة الملك محمد السادس داخل محل لبيع الملابس الجاهزة تثير إعجاب المغاربة | بوليتيك

صورة الملك محمد السادس داخل محل لبيع الملابس الجاهزة تثير إعجاب المغاربة

مأساة تهز صفرو..زوج نتاحر بعدما تم اعتقال زوجتو متلبسة بالخيانة الزوجية | حوادث و حقوق

مأساة تهز صفرو..زوج نتاحر بعدما تم اعتقال زوجتو متلبسة بالخيانة الزوجية

فضيحة..إمام غتاصب 19 طفلا وطفلة داخل مسجد | دولي

فضيحة..إمام غتاصب 19 طفلا وطفلة داخل مسجد

عاجل وبالصورة..هذه هي حقيقة وفاة الداعية السعودي الشهير سلمان العودة داخل السجن | منوعات

عاجل وبالصورة..هذه هي حقيقة وفاة الداعية السعودي الشهير سلمان العودة داخل السجن

عاجل وبالفيديو..شاب هجم على سيبير في كازا وشعل فيه العافية..وها شنو وقع | حوادث و حقوق

عاجل وبالفيديو..شاب هجم على ''سيبير'' في كازا وشعل فيه العافية..وها شنو وقع

عاجل..نايضة خلال الاستماع للمعتقل جلول...وهذا ما قرره القاضي بخصوص أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه | بوليتيك

عاجل..نايضة خلال الاستماع للمعتقل جلول...وهذا ما قرره القاضي بخصوص أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي

تبدال السوايع راحة..

مأساة تهز صفرو..زوج نتاحر بعدما تم اعتقال زوجتو متلبسة بالخيانة الزوجية

بتاريــخ : 2 أبريل 2018 / 22:50 مأساة تهز صفرو..زوج نتاحر بعدما تم اعتقال زوجتو متلبسة بالخيانة الزوجية | حوادث و حقوق
مأساة تهز صفرو..زوج نتاحر بعدما تم اعتقال زوجتو متلبسة بالخيانة الزوجية
اهتز حي الملاح بالمدينة العتيقة لصفرو، أمس الأحد، على وقع انتحار زوج شنقا داخل منزل أسرته، وذلك بعد صدور حكم في حق زوجته بالسجن النافذ عقب اتهامها بالخيانة الزوجية.

''شوف تيفي''

اهتز حي الملاح بالمدينة العتيقة لصفرو، أمس الأحد، على وقع انتحار زوج شنقا داخل منزل أسرته، وذلك بعد صدور حكم في حق زوجته بالسجن النافذ عقب اتهامها بالخيانة الزوجية.

وحسب مصادر محلية فإن الهالك المتزوج من زوجتين والذي يعمل كتاجر، لم يتحمل خيانة زوجته له، ليعمد وهو في حالة غير طبيعية إلى الانتحار شنقا بواسطة حبل داخل منزل يكتريه بالحي المذكور.

وأضافت المصادر ذاتها أن مصالح الأمن وفور توصلها بإخبارية في الموضوع، عاينت جثة الهالك قبل نقلها إلى مستودع الأموات، وفتحت تحقيقا للكشف عن الظروف والملابسات التي دفعت به إلى الانتحار.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي السجن مصالح الأمن الانتحار الخيانة الزوجية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

عـــاجل..فضيحة بالدارالبيضاء..حصــلو شيخ و مقدم كيسكرو وسط طوموبيلة ومنين تبعوهم البوليس ضربو العميد المركزي و بغاو يهربو فالبرنوصي | حوادث و حقوق

عـــاجل..فضيحة بالدارالبيضاء..حصــلو ''شيخ و مقدم'' كيسكرو وسط طوموبيلة ومنين تبعوهم البوليس ضربو العميد المركزي و بغاو يهربو فالبرنوصي

هاذ شي كثر..شابة أم لطفلين تنتحر شنقا | حوادث و حقوق

هاذ شي كثر..شابة أم لطفلين تنتحر شنقا

عاجل وبالفيديو..شاب هجم على سيبير في كازا وشعل فيه العافية..وها شنو وقع | حوادث و حقوق

عاجل وبالفيديو..شاب هجم على ''سيبير'' في كازا وشعل فيه العافية..وها شنو وقع

إمام ومحامي مغربيان ضمن شبكة دولية لتهريب المخدرات | حوادث و حقوق

إمام ومحامي مغربيان ضمن شبكة دولية لتهريب المخدرات

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

خلال 3 أيام ..الدارالبيضاء تحتضن النسخة الثالثة لللمدن الذكية بمميزات جديدة | مال و أعمال
منذ 10 دقائق

خلال 3 أيام ..الدارالبيضاء تحتضن النسخة الثالثة لللمدن الذكية بمميزات جديدة

منخرطو فريق الرجاء البيضاوي يتحدون ضد حسبان و بهذه الطريقة سيدبرون المرحلة المقبلة | خارج البلاطو

منخرطو فريق الرجاء البيضاوي يتحدون ضد حسبان و بهذه الطريقة سيدبرون المرحلة المقبلة

الجمعية المغربية لوقاية الفم و الأسنان تحسس المغاربة في قافلة طبية بشراكة مع كولكيت المغرب | مال و أعمال

الجمعية المغربية لوقاية الفم و الأسنان تحسس المغاربة في قافلة طبية بشراكة مع ''كولكيت المغرب''

بحضور عثمان بنجلون..مجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية تُحقق نتائج إيجابية و تختم السنة على وقع انجازات مهمة | مال و أعمال

بحضور عثمان بنجلون..مجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية تُحقق نتائج إيجابية و تختم السنة على وقع انجازات مهمة

﻿

آخر المستجدات

موريتانيا تعتقل عناصر من البوليساريو تسللوا لمنطقة عسكرية بولاية أزمور | دولي
منذ 4 دقائق

موريتانيا تعتقل عناصر من البوليساريو تسللوا لمنطقة عسكرية بولاية أزمور

عـــاجل..فضيحة بالدارالبيضاء..حصــلو شيخ و مقدم كيسكرو وسط طوموبيلة ومنين تبعوهم البوليس ضربو العميد المركزي و بغاو يهربو فالبرنوصي | حوادث و حقوق

عـــاجل..فضيحة بالدارالبيضاء..حصــلو ''شيخ و مقدم'' كيسكرو وسط طوموبيلة ومنين تبعوهم البوليس ضربو

هاذ شي كثر..شابة أم لطفلين تنتحر شنقا | حوادث و حقوق

هاذ شي كثر..شابة أم لطفلين تنتحر شنقا

صورة الملك محمد السادس داخل محل لبيع الملابس الجاهزة تثير إعجاب المغاربة | بوليتيك

صورة الملك محمد السادس داخل محل لبيع الملابس الجاهزة تثير إعجاب المغاربة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.