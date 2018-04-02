عاجل وبالفيديو..شاب هجم على ''سيبير'' في كازا وشعل فيه العافية..وها شنو وقع ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن شابا في عقده الثاني، قام قبل قليل من مساء يومه الإثنين، بإضرام النار داخل محل أنترنت ''سيبير''، يوجد بأنفا بالبيضاء، ما تسبب في وقوع خسائر مادية.

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن شابا في عقده الثاني، قام قبل قليل من مساء يومه الإثنين، بإضرام النار داخل محل أنترنت ''سيبير''، يوجد بأنفا بالبيضاء، ما تسبب في وقوع خسائر مادية.

وأوضح المصدر ذاته أن الشاب البالغ من العمر حوالي 26 عاما، فاجأ المتواجدين داخل ''السيبير'' بإضرامه النار بالأسلاك التي تربط بين الحواسيب لأسباب مجهولة.

وأكد ذات المصدر أن عناصر الوقاية المدنية، حلوا بعين المكان، وتمكنوا من إخماد ألسنة النيران في الوقت المناسب، بينما قامت المصالح الأمنية باعتقال الشاب واقتياده للتحقيق معه.