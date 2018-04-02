بالصورة..المعلق الرياضي الجزائري دراجي: سنشجع المغرب على تنظيم مونديال 2026 ليكون ''المغرب السيد'' ﻿

عبر المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي، عن دعمه وتشجيعه لملف ترشح المغرب لتنظيم مونديال 2026 في مواجهته للملف الأمريكي الثلاثي.

"شوف تيفي"

عبر المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي، عن دعمه وتشجيعه لملف ترشح المغرب لتنظيم مونديال 2026 في مواجهته للملف الأمريكي الثلاثي.

وأوضح دراجي في تدوينته التي نشرها على حسابه بالفيسبوك، يومه الإثنين، على أن الوقوف إلى جانب المغرب واجب لا مشروط، مشيرا إلى أن المغرب ومن أجل مجرد صوت لدعمه في سباق المنافسة على تنظيم كأس العالم 2026 يجد نفسه أمام "حليف" يشترط عليه أن يكون تابعا أو يعاقب مثلما عوقبت دول أخرى أرادت أن تكون سيدة نفسها.

وأكد دراجي تشجيع المغرب لكي يكون "المغرب السيد" الذي سيكتفي بأصوات الأحرار دون مساومات أو مقايضات حتى ولو خسر الرهان وربح كرامة نقية لاتداس بالمال أو الولاء المشروط.