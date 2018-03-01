عاجل..نايضة خلال الاستماع للمعتقل جلول...وهذا ما قرره القاضي بخصوص أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه ﻿

قرر القاضي علي الطرشي المكلف بالبث في أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه، قبل قليل من يومه الإثنين، تأجيل أشغال الجلسة إلى زوال يوم غد الثلاثاء، عقب وقوع مشادة كلامية حادة بين الهيئة القضائية

"شوف تيفي"

قرر القاضي علي الطرشي المكلف بالبث في أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه، قبل قليل من يومه الإثنين، تأجيل أشغال الجلسة إلى زوال يوم غد الثلاثاء، عقب وقوع مشادة كلامية حادة بين الهيئة القضائية وهيئة الدفاع عن المعتقلين.

وأكد موفد "شوف تيفي" أن القاضي وقبل قرار التأجيل، واجه المعتقل محمد جلول بالمحضر الخاص بتفريغ المكالمة الهاتفية التي جمعته بالمعتقل "البشير شعيب" على خلفية أحداث 20 فبراير 2011، والمحكوم عليه بـ 12 سنة سجنا نافذا، مشيرا إلى أن جلول تلقى اتصالا من المعتقل "البشير شعيب"، أخبره فيه أن ريفيين سيعقدون لقاء في مدريد للمطالبة بالحكم الذاتي.

وأوضح الموفد أن جلول، قال للمعتقل "البشير شعيب" في رده عليه بخصوص اجتماع مدريد: " لهم الحق في المطالبة بذلك وبما يشاؤون.. إنني أتبنى طرحا خاصا بي، وهو مفهوم الوحدة الوطنية الذي هو أشمل وأوسع مما يسمى بالوحدة الترابية، حيث أن الوحدة الوطنية، تقوم على أساس اتحاد جميع الجهات بتعدد ثقافتها وموروثها التاريخي، وليست وحدة التراب فقط".

وأبرز الموفد أن محمد جلول، أكد للقاضي عدم تخوفه من الكشف عن موقفه، قائلا: " سيدي الرئيس أنا لا أخاف من قول موقفي الذي قلته أمامك مهما كان الحكم، أو العقوبة، والحكم الذاتي ماكيخوفنيس ، فهو أرقى شكل للتدبير الديمقراطي، ولإشراك الساكنة في تقرير وتسيير شؤونهم المحلية والجهوية".

وأشار الموفد إلى أن هيئة الدفاع عن المعتقلين تدخلت في العديد من المرات خلال الاستماع للمعتقل محمد جلول ما تسبب في وقوع مشادة كلامية حادة بينهم وبين القاضي الذي اتخذ قرار التأجيل.