فريق الوداد يطيح بالراك ويقترب من فرق الصدارة ﻿

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تمكن فريق الوداد البيضاوي من الفوز على مضيفه الراسينغ البيضاوي بهدف للاشيء في المباراة التي جمعت بينهما مساء يومه الإثنين على أرضية ملعب المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء ،برسم منافسات

"شوف تيفي"

تمكن فريق الوداد البيضاوي من الفوز على مضيفه الراسينغ البيضاوي بهدف للاشيء في المباراة التي جمعت بينهما مساء يومه الإثنين على أرضية ملعب المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء ،برسم منافسات الدورة ال23 للبطولة الاحترافية اتصالات المغرب لكرة القدم، لأندية القسم الأول.

وسجل هدف المباراة الوحيد اللاعب نعيم أعراب في الدقيقة 73 ، بعد تمريرة من العائد محمد أوناجم.

وارتقى فريق "القلعة الحمراء" عقب هذا الفوز إلى المركز السادس بمجموع 33 نقطة إلى جانب الفتح الرياضي الذي تفوق أمس على مضيفه الرجاء البيضاوي (2-1) ، فيما تأزمت وضعية الراسينغ البيضاوي في أسفل الترتيب برصيد 13 نقطة جمعها من فوزين وسبع تعادلات و 14 هزيمة .

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المغرب شوف تيفي الوداد البيضاوي الراسينغ البطولة

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