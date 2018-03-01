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أمناء الأحزاب السياسية:تــطورات قضية الصحراء المغربية تستدعي تظافر جميع القوى لتعبئة الشعب المغربي

بتاريــخ : 2 أبريل 2018 / 20:44 أمناء الأحزاب السياسية:تــطورات قضية الصحراء المغربية تستدعي تظافر جميع القوى لتعبئة الشعب المغربي | بوليتيك
أمناء الأحزاب السياسية:تــطورات قضية الصحراء المغربية تستدعي تظافر جميع القوى لتعبئة الشعب المغربي
في سياق التطورات الأخيرة لقضية الوحدة الترابية للمملكة،أكد أمناء عامون لأحزاب سياسية ومركزيات نقابية، اليوم الاثنين بالرباط، على ضرورة تظافر جميع القوى من أجل تعبئة الشعب المغربي.

شـــوف تيفي:

في سياق التطورات الأخيرة لقضية الوحدة الترابية للمملكة،أكد أمناء عامون لأحزاب سياسية ومركزيات نقابية، اليوم الاثنين بالرباط، على ضرورة تظافر جميع القوى من أجل تعبئة الشعب المغربي.

وأوضح الفاعلون السياسيون والنقابيون، في تصريحات للصحافة، عقب اجتماع عقده رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بالرباط، مع الأمناء العامين للأحزاب غير الممثلة في البرلمان وأمناء عامين وكتاب أولين للمركزيات النقابية، خصص لاستعراض آخر تطورات قضية الوحدة الترابية للمملكة، أن الظرفية الحالية تستدعي إرساء استراتيجية جديدة على كافة المستويات لمواجهة كل خصوم الوحدة الترابية ومن يقف وراءهم. وشددوا في هذا الصدد على ضرورة تحرك الديبلوماسية المغربية جنبا إلى جانب مع الأحزاب السياسية والنقابات من أجل إفشال مناورات خصوم الوحدة الترابية للمملكة.

وقال الأمين العام لحزب الشورى والاستقلال أحمد بلغازي، في هذا السياق، إن الاجتماع شكل مناسبة للتأكيد على الإجماع الوطني التي تحظى به "القضية الأولى للمملكة"، مضيفا أنه تم التأكيد على أن الاستفزازات التي تقوم بها عناصر (البوليساريو) تتنافى مع التزامات وقرارات مجلس الأمن الذي يتحمل المسؤولية في اتخاد القرار الصائب بهذا الخصوص.

ومن جانبه، قال الأمين العام لحزب الحرية والعدالة الاجتماعية ميلود الموساوي إنه تم التأكيد خلال هذا الاجتماع الذي خصص لتوضيح الكثير من المعطيات حول قضية الوحدة الترابية للمملكة على أهمية إرساء استراتيجية مغايرة تشرك جميع الأطراف الفاعلة للتصدي لخصوم الوحدة الترابية ومن يقف وراءهم.

وأكد المساوي على وجوب تحرك الديبلوماسية المغربية ومختلف القطاعات الحكومية المعنية بمشاركة الأحزاب السياسية والنقابات لتعبئة الشعب المغربي شمالا وجنوبا وكذا التواجد بكل الساحات الدولية لكشف الحقائق وفضح المغالطات التي يروج لها الانفصاليون.

ومن جهته، أكد الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الميلودي موخاريق على ضرورة التصدي والدفاع على الوحدة الترابية للمملكة في مواجهة المناورات اليائسة والبئيسة لخصوم المملكة.

وأشار في هذا السياق إلى أن الجهات النقابية ستتخد مجموعة من المبادرات على صعيد الديبلوماسية النقابية، كما ستعمل على تعبئة أجهزتها للتصدي لهذه المناورات الدنيئة.

‫شوف تيفي

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