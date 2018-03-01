إمام ومحامي مغربيان ضمن شبكة دولية لتهريب المخدرات ﻿

كشفت تحقيقات هولندية عن تورط إمام ومحام مغربيين في عمليات للتهريب الدولي للمخدرات كانت قاعدتها المغرب.

شوف تيفي

كشفت تحقيقات هولندية عن تورط إمام ومحام مغربيين في عمليات للتهريب الدولي للمخدرات كانت قاعدتها المغرب.

وقد توصلت التحقيقات حسب ما أوردته جريدة المساء في عددها الصادر يوم غذ الثلاثاء 3 من أبريل الجاري إلى أن إمام المسجد توسط واشتغل في الاتجار الدولي بالمخدرات لسنوات قبل أن تتعقبه السلطات الهولندية، لتكشف أنه كان يستغل منصبه لتعبئة مرتادين للمسجد الذي يديره من أجل الاشتغال تحت إمرته.

كما أكدت التحقيقات أن إمام المسجد نجح بالفعل في القيام بالعمليات بمساعدة المحامي وبمساعدة مرتادي المسجد ليواجهه الادعاء العام الهولندي بتهم ثقيلة تتعلق بالتنسيق مع مافيا دولية للمخدرات.