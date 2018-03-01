صادم..سيدة مريضة بالكونسير بغاو يخطفوها ويغتاصبوها بمنطقة سبت جزولة ضواحي آسفي ﻿

عاشت سيدة في عقدها الخامس، ليلة أول أمس السبت، الرعب والهلع الشديد، بعد أن حاول شابان بمنطقة سبت جزولة ضواحي مدينة آسفي اختطافها واغتصابها.

"شوف تيفي"

عاشت سيدة في عقدها الخامس، ليلة أول أمس السبت، الرعب والهلع الشديد، بعد أن حاول شابان بمنطقة سبت جزولة ضواحي مدينة آسفي اختطافها واغتصابها.

وأوضحت الضحية لـ "شوف تيفي" أنها تفاجأت بشابين من أبناء المنطقة، تعرف هويتهما، يعترضان سبيلها ويحاولان إرغامها لمرافقتهما حتى تمارس الجنس معهما، وأمام رفضها حاولا اختطافها حتى يقوما باغتصابها.

وأكدت الضحية التي تعاني من مرض السرطان على أنها قاومتهما ما تسبب في تمزق ملابسها، مشيرة إلى أن الشابين وبعد رؤيتهما لسيارة قادمة في اتجاههما فرا من عين المكان لاعتقادهما أن الأمر يتعلق بسيارة للدرك الملكي.

وأشارت الضحية إلى أن الشابين سرقا محفظة نقوذها ، معبرة عن استغرابها الشديد من رد فعل مصالح الدرك الملكي بسبت جزولة والتي رفضت الاستماع لها، وطالبتها بوضع شكاية بآسفي.