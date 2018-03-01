 إدريس الأزمي يسائل رئيس الحكومة عن نوعية الخطوات اللازم اتخاذها لوقف استفزازات البوليساريو، وعن ماهية ردود أفعال المؤسسات الدولية المعنية ﻿
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إدريس الأزمي يسائل رئيس الحكومة عن نوعية الخطوات اللازم اتخاذها لوقف استفزازات البوليساريو، وعن ماهية ردود أفعال المؤسسات الدولية المعنية

بتاريــخ : 2 أبريل 2018 / 19:41 إدريس الأزمي يسائل رئيس الحكومة عن نوعية الخطوات اللازم اتخاذها لوقف استفزازات البوليساريو، وعن ماهية ردود أفعال المؤسسات الدولية المعنية | بوليتيك
إدريس الأزمي يسائل رئيس الحكومة عن نوعية الخطوات اللازم اتخاذها لوقف استفزازات البوليساريو، وعن ماهية ردود أفعال المؤسسات الدولية المعنية
وجه إدريس الأزمي عضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية سؤالا شفويا موجها لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني أمس الأحد فاتح يناير خلال الاجتماع المشترك للجنة الشؤون الخارجية والدفاع الوطني

شوف تيفي

وجه إدريس الأزمي عضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية سؤالا شفويا موجها لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني أمس الأحد فاتح يناير خلال الاجتماع المشترك للجنة الشؤون الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب ولجنة الشؤون الخارجية والحدود والدفاع الوطني والمناطق المغربية المحتلة بمجلس المستشارين بحضور وزير الداخلية ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة لتدارس آخر التطورات التي تعرفها قضية الوحدة الترابية، والاستفزازت الناتجة عن تحركات أعداء الوحدة الترابية قرب الجدار الأمني والمنطقة العازلة بالصحراء المغربية، سؤلا شفويا حول نوعية الخطوات اللازم اتخاذها لوقف استفزازات البوليساريو، وعن ماهية ردود أفعال المؤسسات الدولية المعنية.

وفي هذا الصدد أوضح إدريس الأزمي أن القضية الوطنية تشهد تطورات خطيرة من خلال تحركات أعداء الوحدة الترابية للمغرب، والتي تضرب في العمق مسلسل التسوية السياسية العادلة لهذا النزاع المفتعل، وتنافي بشكل واضح مقتضيات الشرعية الدولية والمقاصد السلمية من وراء إحداث المنطقة العازلة.

مؤكدا أن هذه المناورات باتت تستهدف تغيير المعطيات والوضع القانوني والتاريخي على الأرض من خلال ما تم تسجيله من تحركات في المنطقة العازلة وقرب الجدار الأمني، الأمرالذي يستدعي تعبئة كل القوى والإمكانيات للتصدي لمثل هذه الممارسات بالحزم اللازم ديبلوماسيا وميدانيا.

وفي هذا الإطار تساءل إدريس الأزمي عن "الخطوات التي تم اتخاذها على الصعيدين الديبلوماسي والميداني للتصدي لهذه الاستفزازت بما يوقف، في المهد، أية محاولات لتغيير طبيعة النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، ويحقق مكتسبات جديدة في مسلسل تسوية هذا النزاع المفتعل ؟"

متسائلا في ذات الوقت عن "ردود فعل المؤسسات والقوى الدولية المعنية بهذا الملف تجاه هذه الاستفزازات الخطيرة؟".

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