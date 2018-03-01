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ســابقة: المغرب يستعين بالقمر الاصــطناعي العسكري لرصد تحركات البوليساريو و تعليمات صارمة إلى

تبدال السوايع راحة..

ســابقة: المغرب يستعين بالقمر الاصــطناعي العسكري لرصد تحركات البوليساريو و تعليمات صارمة إلى الدرك الحربي

بتاريــخ : 2 أبريل 2018 / 19:30 ســابقة: المغرب يستعين بالقمر الاصــطناعي العسكري لرصد تحركات البوليساريو و تعليمات صارمة إلى الدرك الحربي | بوليتيك
ســابقة: المغرب يستعين بالقمر الاصــطناعي العسكري لرصد تحركات البوليساريو و تعليمات صارمة إلى الدرك الحربي
كشف مصدر مطلع ليومية المساء،أن القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية اعتمدت في سابقة من نوعها،على صور من القمر الاصطناعي العسطري المغربي،الذي أطلق مؤخرا،و الذي رصد تحركات كبيرة لجبهة

شـــوف تيفي:

كشف مصدر مطلع ليومية المساء،أن القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية اعتمدت في سابقة من نوعها،على صور من القمر الاصطناعي العسطري المغربي،الذي أطلق مؤخرا،و الذي رصد تحركات كبيرة لجبهة البوليساريو بمناطقة بعيدة عن الجدار العازل و القريبة من تيفاريتي و بئر الحلو و الكركرات.

ووجهت تعليمات حسب ما أوردته يومية المساء في عددها الصادر يوم غد الثلاثاء،إلى قواة المشاة و الدرك الحربي برفع درجة الاستنفار إلى الأقصى،إذ وضعت الوحدات العسكرية الخاصة على أهبة الاستعداد تحسبا لكل الاحتمالات و لمنع الجبهة الوهمية من التحرك بكل حرية بمناطق جديدة رصدها القمر الاصطناعي.

كما وُجهت صور منها إلى الجنرال الوراق،المفتش العام للقوات المسلحة الملكية ووزير الخارجية،ناصر بوريطة و مصالح أمنية و عسكرية.

‫شوف تيفي

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شـــوف تيفي المغرب القمر الاصطناعي

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