رسميا..نادي الوداد الرياضي تحول إلى شركة رياضية ﻿

كما سبق و كشفت عنه ''شوف تيفي'' في خبر حصري لها، فقد أعلن نادي الوداد الرياضي قبل قليل من يومه الإثنين، على موقعه الرسمي إنشاء شركة رياضية كفرع للجمعية، تمتلك فيه هذه الأخيرة الأغلبية الساحقة للأسهم

"شوف تيفي"

كما سبق و كشفت عنه "شوف تيفي" في خبر حصري لها، فقد أعلن نادي الوداد الرياضي قبل قليل من يومه الإثنين، على موقعه الرسمي إنشاء شركة رياضية كفرع للجمعية، تمتلك فيه هذه الأخيرة الأغلبية الساحقة للأسهم (99,99٪‏)، فيما تم تخصيص أربع أسهم من أصل مئة ألف سهم لأربعة مساهمين شخصيين بالنظر لما يقتضيه قانون الشركات مجهولة الإسم (S.A)، وذلك في إطار تفعيل مقررات الجموع العامة لنادي الوداد الرياضي، و طبقا لمقتضيات قانون التربية البدنية و قرارات الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.

وأوضح الموقع الرسمي للفريق الأحمر أن هذه الخطوة، تأتي في إطار مقتضيات القانون، ولأنها تزكي إرادة الوداد الرياضي في المضي قدما في مجال الاحتراف، و تمكين النادي من موارد جديدة و إمكانيات استثمار ترقى لمكانته الرياضية.

وأكد الموقع على أن التسيير الاحترافي من خلال شركة رياضية، سيجعل الوداد تنفتح على أوراش جديدة من قبيل حماية العلامة التجارية للنادي، وتطوير تسويق المنتجات و كذا الاستثمار في المنشآت المختصة، مشيرا إلى أن الفريق الأحمر يسعى للحفاظ على الريادة في مجال الهيكلة، مع السهر على المأسسة في إطار نموذجي يحفظ هوية النادي، مما جعل القرار يستقر على تخصيص أكبر حصة ممكنة من أسهم الشركة الرياضية للنادي، رغم أن قانون التربية البدنية ينص على تخصيص ثلث الحصة على الأقل و يفتح باب الاكتتاب الثلثين في وجه المستثمرين.