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رسميا.. السيسي يفوز بولاية ثانية رئيسا لمصر بنسبة 97 في المائة من الأصوات الصحيحة

بتاريــخ : 2 أبريل 2018 / 19:05 رسميا.. السيسي يفوز بولاية ثانية رئيسا لمصر بنسبة 97 في المائة من الأصوات الصحيحة | بوليتيك
رسميا.. السيسي يفوز بولاية ثانية رئيسا لمصر بنسبة 97 في المائة من الأصوات الصحيحة
فاز عبد الفتاح السيسي بولاية رئاسية ثانية في مصر بنسبة 97% من الأصوات الصحيحة في رابع انتخابات رئاسية تعددية في تاريخ البلاد، بحسب ما أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات يومه الاثنين.

شـــوف تيفي:

فاز عبد الفتاح السيسي بولاية رئاسية ثانية في مصر بنسبة 97% من الأصوات الصحيحة في رابع انتخابات رئاسية تعددية في تاريخ البلاد، بحسب ما أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات يومه الاثنين.

وفي مؤتمر صحافي بالقاهرة، قال لاشين ابراهيم رئيس الهيئة أن عدد من أدلوا بأصواتهم خلال الانتخابات داخل وخارج البلاد بلغ 24 مليونا و254 الفا و152 ناخبا بنسبة مشاركة 41%، لافتا إلى أن نسبة الأصوات الصحيحة منها بلغت 92,7%.

ووصف ابراهيم الانتخابات بأنها كانت "ملحمة في حب مصر".

وقال "وقف المصريون صفوفا امام لجان الاقتراع داخل مصر وخارجها وادلوا بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية".

وبلغ عدد الأصوات التي حصل عليها السيسي 21 مليونا و835 الفا و387 صوتا، بحسب ما قال ابراهيم.

في المقابل، بلغ عدد الأصوات غير المعترف بها مليونا و762 الف صوت نسبتها 7,27% من جملة الأصوات، فيما حصد خصم السيسي الوحيد موسى مصطفى موسى نسبة 2,92 في المئة من الأصوات الصحيحة.

 

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