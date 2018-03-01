بلغة لا تخلو من الشدة أدان عمر الذهبي الاستفزازات التي تقوم بها ميليشيات البوليساريو واصفا إياها بالجسيمة ﻿

أكد عمر الذهبي المدير المركزي لهيئات التحرير بقناة ''ميدي 1 تي في'' أثناء تدخله في برنامج ''أخبار صباحية'' الذي تبثه نفس القناة اليوم الاثنين صباحا، أن الاستفزازات التي تقوم بها ''البوليساريو'' شرق

شوف تيفي

أكد عمر الذهبي المدير المركزي لهيئات التحرير بقناة "ميدي 1 تي في" أثناء تدخله في برنامج "أخبار صباحية" الذي تبثه نفس القناة اليوم الاثنين صباحا، أن الاستفزازات التي تقوم بها "البوليساريو" شرق الجدار الأمني الدفاعي للصحراء المغربية، تمثل محاولة لأعداء الوحدة الترابية للمملكة، تسميم الأجواء وخلق التشويش داخل المنطقة، كما عزا تعدد المناورات الاستفزازية للحركة الانفصالية، إلى "المشاكل التي يواجهها النظام الجزائري في إرساء شرعيته" مبرزا في ذات الوقت أن "الجارة الشرقية تتواجد اليوم في وضعية جد حرجة، ومن الممكن أن تخدم زعزعة استقرار المنطقة مصالح هذه الجارة".

كما أشار عمر الذهبي حسب ما أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء أن "البوليساريو فقدت البوصلة ولم تعد قادرة على مواجهة المبادئ التي تحكم السياسة الخارجية المغربية، المؤسسة على احترام الشرعية الدولية، واحترام التزامات المغرب على المستوى الدولي، و الإنجازات الدبلوماسية للمملكة، لاسيما بعد عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي"، وبعدما وصف الانتهاكات التي قامت بها ميليشيات "البوليساريو" بـ "الجسيمة جدا"، شدد على ضرورة تحمل مجلس الأمن لمسؤولياته في ما يخص هذه القضية.

وإزاء هذا الوضع، أكد عمر الذهبي أنه "حان الوقت لتذكير المجتمع الدولي، بارتباط المغرب بهذه القضية بكافة مكوناته حكومة، وأحزابا سياسية، ومجتمعا مدنيا وإعلاما" موضحا أن "الكل يجمع حول هذه القضية التي لا تقبل أي تنازل".