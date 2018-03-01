عاجل..وزير سابق يعقد اجتماعا في هذه اللحظات من أجل إنقاذ فريق الرجاء البيضاوي ﻿

تعقد مكونات فريق الرجاء البيضاوي في هذه اللحظات من يومه الإثنين، اجتماعا بأحد الفنادق بالبيضاء، بمشاركة صلاح الدين مزوار الوزير السابق لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ، ومجموعة من الرؤساء

"شوف تيفي"

تعقد مكونات فريق الرجاء البيضاوي في هذه اللحظات من يومه الإثنين، اجتماعا بأحد الفنادق بالبيضاء، بمشاركة صلاح الدين مزوار الوزير السابق لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ، ومجموعة من الرؤساء السابقين لفريق الرجاء البيضاوي والمنخرطين.

وطالب مزوار في كلمته جميع مكونات فريق الرجاء البيضاوي باتخاذ قرارات، تهدف إلى إنقاذ الفريق الأخضر من أزمته الحالية.

وحسب مصدر مطلع لـ "شوف تيفي" فإن هذا الاجتماع يعرف حضور كل من محمد بودريقة وعبد الحميد الصويري، وعبد السلام حنات ومحمد أوزال، بالإضافة إلى مجموعة من المخرطين الرجاويين، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع تم عقده من أجل اختيار لجنة مؤقتة ستكون مهمتها تسيير الفريق خلال الفترة المقبلة.