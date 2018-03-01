 اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال تدعو إلى التعبئة الشاملة للشعب المغربي للدفاع عن وحدة الأراضي المغربية ﻿
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اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال تدعو إلى التعبئة الشاملة للشعب المغربي للدفاع عن وحدة الأراضي المغربية

بتاريــخ : 2 أبريل 2018 / 18:50 اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال تدعو إلى التعبئة الشاملة للشعب المغربي للدفاع عن وحدة الأراضي المغربية | بوليتيك
اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال تدعو إلى التعبئة الشاملة للشعب المغربي للدفاع عن وحدة الأراضي المغربية
عقدت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال صباح اليوم الاثنين اجتماعا عاجلا بالمركز العام للحزب برئاسة الأمين العام نزار بركة لدراسة التطورات الأخيرة المرتبطة بقضية الوحدة الترابية.

شوف تيفي

عقدت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال صباح اليوم الاثنين اجتماعا عاجلا بالمركز العام للحزب برئاسة الأمين العام نزار بركة لدراسة التطورات الأخيرة المرتبطة بقضية الوحدة الترابية.

واستعرضت اللجنة التحركات الخطيرة التي يقوم بها البوليساريو في المنطقة، وذلك بالعمل على نقل المراكز العسكرية والبنيات الإدارية والمدنية من مخيمات تندوف إلى الاستقرار شرق الجدار الأمني الدفاعي للصحراء المغربية وخصوصا في تفاريتي وبئر لحلو والمحبس والكركرات، ومحاولة فرض واقع جديد على بلادنا.

واعتبر حزب الاستقلال أن هذه التحركات تعد عملا معاديا لبلادنا وتهديدا حقيقيا لوحدتنا الترابية وللسلم والأمن في المنطقة، وانتهاكا صارخا للاتفاقيات العسكرية ولوقف إطلاق النار، وتحدّيا للمنتظم الدولي الراعي لهذه الاتفاقيات.

ودعت اللجنة التنفيذية الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى تحمل كامل مسؤولياتهما فيما يجري في هذه المناطق، وإجبار البوليساريو على الانسحاب الفوري منها وإبقاء الوضع على الأرض كما كان عليه.

وأضافت اللجنة في بلاغ توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه أن المغرب الذي ظل دائما متمسكا بالعملية السياسية لتسوية هذا النزاع المفتعل أمام رفض الجزائر الانخراط في هذا المسعى، استمر في التحلي بضبط النفس والالتزام التام بقرارات مجلس الأمن وبمقتضيات الاتفاقيات العسكرية، وعدم الانسياق وراء الاستفزازات المتكررة للبوليساريو والتي لم تتعامل معها الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالحزم والجدية اللازمة، لا يمكنه أن يبقى مكتوف الأيدي إزاء هذه الأعمال العدائية، وتحمل المسؤولية الكاملة لمجلس الأمن عن التطورات المحتملة في المنطقة، وتدعوه إلى اتخاذ القرارات الضرورية لوقف هذه الانتهاكات لوحدة الأراضي المغربية.

وعبرت اللجنة التنفيذية عن التعبئة الشاملة لحزب الاستقلال وراء الملك من أجل التعاطي الحازم مع هذه الأزمة واتخاذ كافة الخطوات والإجراءات الكفيلة بضمان سيادة المغرب على كافة هذه الأراضي، كما تدعو إلى التعبئة الشاملة للشعب المغربي للدفاع عن وحدة الأراضي المغربية.

ودعت اللجنة التنفيذية بالمناسبة إلى إعطاء الصدارة للأقاليم الجنوبية في تنزيل الجهوية المتقدمة والتسريع بذلك، في أفق منح الحكم الذاتي لهذه الأقاليم.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

وحدة الأراضي المغربية الحكم الذاتي حزب الاستقلال

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