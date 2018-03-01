جد مؤلم..مغربية كيعذبها راجلها السعودي كتبكي:''كنطلب من الملك يعتقني راع غادي نموت وغادي يذبح ليا ولدي'' ﻿

نشرت صفحة فيسبوكية خاصة برصد أوضاع المغاربة والمغربيات، يومه الإثنين، مقطع فيديو جد مؤلم يهز النفوس ويدمي القلوب، ظهرت به مغربية وهي تذرف الدموع وتكشف عن تحول حياتها الزوجية لجحيم، على إثر تعرضها

''شوف تيفي''

نشرت صفحة فيسبوكية خاصة برصد أوضاع المغاربة والمغربيات، يومه الإثنين، مقطع فيديو جد مؤلم يهز النفوس ويدمي القلوب، ظهرت به مغربية وهي تذرف الدموع وتكشف عن تحول حياتها الزوجية لجحيم، على إثر تعرضها للتعذيب على يد زوجها السعودي.

وناشدت هذه المغربية وهي تذرف الدموع بحرارة الملك محمد السادس والعاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز بالتدخل وإنقاذها من الموت، مشيرة إلى أن زوجها السعودي ادعى إصابتها بمرض عقلي، وهدد بقتل أو خطف أبنائها.

وتفاعل آلاف النشطاء مع هذا الفيديو، حيث طالب الجميع بمساعدة المغربية ومساعدتها حتى تعود إلى أرض الوطن رفقة أبنائها.