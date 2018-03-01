 توقيف بنكي اختلس 650 مليون سنتيم بالناظور وهافين شــدوه ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل وبالفيديو..الوزير السابق مزوار يدخل على خط أزمة الفريق الأخضر: الرجاء ديال المغاربة كاملين وميمكنش نضحيو بيها بسباب حسابات ضيقة | بووز

عاجل وبالفيديو..الوزير السابق مزوار يدخل على خط أزمة الفريق الأخضر: '' الرجاء ديال المغاربة كاملين

رسميا.. السيسي يفوز بولاية ثانية رئيسا لمصر بنسبة 97 في المائة من الأصوات الصحيحة | بوليتيك

رسميا.. السيسي يفوز بولاية ثانية رئيسا لمصر بنسبة 97 في المائة من الأصوات الصحيحة

بلغة لا تخلو من الشدة أدان عمر الذهبي الاستفزازات التي تقوم بها ميليشيات البوليساريو واصفا إياها بالجسيمة | بوليتيك

بلغة لا تخلو من الشدة أدان عمر الذهبي الاستفزازات التي تقوم بها ميليشيات البوليساريو واصفا إياها

اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال تدعو إلى التعبئة الشاملة للشعب المغربي للدفاع عن وحدة الأراضي المغربية | بوليتيك

اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال تدعو إلى التعبئة الشاملة للشعب المغربي للدفاع عن وحدة الأراضي

جد مؤلم..مغربية كيعذبها راجلها السعودي كتبكي:كنطلب من الملك يعتقني راع غادي نموت وغادي يذبح ليا ولدي | حوادث و حقوق

جد مؤلم..مغربية كيعذبها راجلها السعودي كتبكي:''كنطلب من الملك يعتقني راع غادي نموت وغادي يذبح ليا

توقيف بنكي اختلس 650 مليون سنتيم بالناظور وهافين شــدوه | حوادث و حقوق

توقيف بنكي اختلس 650 مليون سنتيم بالناظور وهافين شــدوه

حصري..خبير عسكري: البوليساريو أقامت ثكنات عسكرية واستفزت المغرب بإشراف من القيادات العليا للجيش الجزائري | بوليتيك

حصري..خبير عسكري: ''البوليساريو أقامت ثكنات عسكرية واستفزت المغرب بإشراف من القيادات العليا للجيش

بث مباشر : الراسينغ البيضاوي - الوداد الرياضي | بووز

بث مباشر : الراسينغ البيضاوي - الوداد الرياضي

عاجل..المعتقل جلول يتحول إلى داعية ديني وفيسلوف خلال أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه | بوليتيك

عاجل..المعتقل جلول يتحول إلى داعية ديني وفيسلوف خلال أشغال جلسة محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه

تبدال السوايع راحة..

توقيف بنكي اختلس 650 مليون سنتيم بالناظور وهافين شــدوه

بتاريــخ : 2 أبريل 2018 / 18:11 توقيف بنكي اختلس 650 مليون سنتيم بالناظور وهافين شــدوه | حوادث و حقوق
توقيف بنكي اختلس 650 مليون سنتيم بالناظور وهافين شــدوه
بعد مرور أربع سنوات من سرقة ما يقارب 650 مليون سنتيم،سقط مستخدم بإحدى الوكالات البنكية بالناظور بين يدي الأمن.

شـــوف تيفي:

بعد مرور أربع سنوات من سرقة ما يقارب 650 مليون سنتيم،سقط مستخدم بإحدى الوكالات البنكية بالناظور بين يدي الأمن.

المستخدم كان قد فر إلى مليلية المحتلة ثم بعدها إلى اسبانيا قبل أن يتم إصدار مذكرة بحث في حقه تحولت لمذكرة دولية يوم 26 من مارس الماضي، تمكنت رفقة تابعة للشرطة السياحية بمالقا الإسبانية من إلقاء القبض على المتهم المعني البالغ من العمر 47 سنة و الذي كان يقيم بأحد الفنادق الصغيرة بوسط مالقا،حيث تم رصده و تتبعه قبل أن يتم اعتقاله،ليتبين أنه لا يتوفر على وثائق إقامة قانونية،رغم وجوده بالديار الاسبانية مند أربع سنوات.

و حسب ما أوردته يومية الأحداث المغربية في عددها الصادر يوم غد الثلاثاء،لم يأخد المعني بالأمر المبالغ المالية التي يتهم بسرقتها بل كان قد تلاعب بها خلال وجوده بالمغرب

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شـــوف تيفي المغرب مليلية مبالغ مالية سرقة اسبانيا

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

جد مؤلم..مغربية كيعذبها راجلها السعودي كتبكي:كنطلب من الملك يعتقني راع غادي نموت وغادي يذبح ليا ولدي | حوادث و حقوق

جد مؤلم..مغربية كيعذبها راجلها السعودي كتبكي:''كنطلب من الملك يعتقني راع غادي نموت وغادي يذبح ليا ولدي''

عاجل وبالفيديو..أستاذ غتاصب طفل يعاني التوحد ضواحي فاس+تفاصيل جد صادمة | حوادث و حقوق

عاجل وبالفيديو..أستاذ غتاصب طفل يعاني التوحد ضواحي فاس+تفاصيل جد صادمة

شارجور يضع حدا لحياة شاب بأولاد اسبيطة | حوادث و حقوق

شارجور يضع حدا لحياة شاب بأولاد اسبيطة

خطير..حرب عصابات بالسيوفا والسواطير بدرب السلطان والقضية فيها الاتجار بالمخدرات | حوادث و حقوق

خطير..حرب عصابات بالسيوفا والسواطير بدرب السلطان والقضية فيها الاتجار بالمخدرات

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..بقايا اللوازم الطبية في حاويات الأزبال و المثال من أمام مستشفى ابن رشد بالدارالبيضاء | بــووز
منذ 25 دقيقة

بالفيديو..بقايا اللوازم الطبية في حاويات الأزبال و المثال من أمام مستشفى ابن رشد بالدارالبيضاء

شـابة مغربية في تصريح مُؤثر..كيدوز ليا الدم من سناني و خاصني عملية بـ300 مليون | حالة خاصة

شـابة مغربية في تصريح مُؤثر..كيدوز ليا الدم من سناني و خاصني عملية بـ300 مليون

لأصحاب القلوب الرحيمة.. معاناة زوجة مع مرض طفلتها و زوجها..شوفو فين عايشة فسيدي مومن فكازا..للمساعدة | حالة خاصة

لأصحاب القلوب الرحيمة.. معاناة زوجة مع مرض طفلتها و زوجها..شوفو فين عايشة فسيدي مومن فكازا..للمساعدة

بالفيديو..طفلة صغيرة مُصابة بسرطان العين..مكنقدرش نبكي حيث كنخاف و الأم تبكي بالدموع و تناشد القلوب الرحيمة | حالة خاصة

بالفيديو..طفلة صغيرة مُصابة بسرطان العين..مكنقدرش نبكي حيث كنخاف و الأم تبكي بالدموع و تناشد القلوب الرحيمة

﻿

آخر المستجدات

عاجل وبالفيديو..الوزير السابق مزوار يدخل على خط أزمة الفريق الأخضر: الرجاء ديال المغاربة كاملين وميمكنش نضحيو بيها بسباب حسابات ضيقة | بووز
منذ 18 دقيقة

عاجل وبالفيديو..الوزير السابق مزوار يدخل على خط أزمة الفريق الأخضر: '' الرجاء ديال المغاربة كاملين

رسميا.. السيسي يفوز بولاية ثانية رئيسا لمصر بنسبة 97 في المائة من الأصوات الصحيحة | بوليتيك

رسميا.. السيسي يفوز بولاية ثانية رئيسا لمصر بنسبة 97 في المائة من الأصوات الصحيحة

بلغة لا تخلو من الشدة أدان عمر الذهبي الاستفزازات التي تقوم بها ميليشيات البوليساريو واصفا إياها بالجسيمة | بوليتيك

بلغة لا تخلو من الشدة أدان عمر الذهبي الاستفزازات التي تقوم بها ميليشيات البوليساريو واصفا إياها

اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال تدعو إلى التعبئة الشاملة للشعب المغربي للدفاع عن وحدة الأراضي المغربية | بوليتيك

اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال تدعو إلى التعبئة الشاملة للشعب المغربي للدفاع عن وحدة الأراضي

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.