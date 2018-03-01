توقيف بنكي اختلس 650 مليون سنتيم بالناظور وهافين شــدوه ﻿

بعد مرور أربع سنوات من سرقة ما يقارب 650 مليون سنتيم،سقط مستخدم بإحدى الوكالات البنكية بالناظور بين يدي الأمن.

شـــوف تيفي:

بعد مرور أربع سنوات من سرقة ما يقارب 650 مليون سنتيم،سقط مستخدم بإحدى الوكالات البنكية بالناظور بين يدي الأمن.

المستخدم كان قد فر إلى مليلية المحتلة ثم بعدها إلى اسبانيا قبل أن يتم إصدار مذكرة بحث في حقه تحولت لمذكرة دولية يوم 26 من مارس الماضي، تمكنت رفقة تابعة للشرطة السياحية بمالقا الإسبانية من إلقاء القبض على المتهم المعني البالغ من العمر 47 سنة و الذي كان يقيم بأحد الفنادق الصغيرة بوسط مالقا،حيث تم رصده و تتبعه قبل أن يتم اعتقاله،ليتبين أنه لا يتوفر على وثائق إقامة قانونية،رغم وجوده بالديار الاسبانية مند أربع سنوات.

و حسب ما أوردته يومية الأحداث المغربية في عددها الصادر يوم غد الثلاثاء،لم يأخد المعني بالأمر المبالغ المالية التي يتهم بسرقتها بل كان قد تلاعب بها خلال وجوده بالمغرب