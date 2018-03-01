حصري..خبير عسكري: ''البوليساريو أقامت ثكنات عسكرية واستفزت المغرب بإشراف من القيادات العليا للجيش الجزائري'' ﻿

في تعليقه على استفزازات جبهة البوليساريو للمغرب بمنطقة ''بير لحلو''، أوضح المحلل العسكري عبد الرحمان مكاوي أن البوليساريو، استغلت منطقة منزوعة السلاح بين المغرب والجزائر لإقامة بعض الثكنات

''شوف تيفي''

في تعليقه على استفزازات جبهة البوليساريو للمغرب بمنطقة ''بير لحلو''، أوضح المحلل العسكري عبد الرحمان مكاوي أن البوليساريو، استغلت منطقة منزوعة السلاح بين المغرب والجزائر لإقامة بعض الثكنات العسكرية ونصب منصات الصواريخ ووضع بعض الأسلحة الثقيلة أمام الجدار الأمني وهو ما يعتبر خرقا لوقف إطلاق النار الموقع عليه سنة 1991.

وأكد مكاوي في اتصال مع ''شوف تيفي'' يومه الإثنين، أن الخرق لوقف إطلاق النار، نبه إليه المغرب بمجلس الأمن إلا أن المجتمع الدولي لا يعتبر هذا النزاع من أولوياته، مشيرا إلى أن إعلان المغرب للتعبئة العامة، جاء لمواجهة تحركات جبهة البوليساريو الاستفزازية التي تتم بإشراف من القيادة العامة للجيش الوطني الشعبي الجزائري وبالتجديد الجنرال ماجور القايد صالح، ورئيس المخابرات الجزائرية، ورئيس الناحية العسكرية الثانية.

وأبرز مكاوي في تحليله أن الرد المغربي على الاستفزازات كان قويا وشديد اللهجة، واصفا المغاربة بـ ''الجبارين'' القادرين على رد الصاع صاعين لمجابهة كل تحرك يمس الوحدة الترابية ويمس سيادة المملكة وهم على استعداد للرد بكل قوة، وبالتالي لا بد من التعبئة العامة والتفكير في إنشاء حكومة وحدة وطنية تشارك فيها جميع الأحزاب السياسية لأن الظرف خطير خاصة أن المنطقة العربية تشهد صراعات ومخاطر متعددة، مبرزا أن جبهة البوليساريو وبعد فشلها فإنها تحاول زعزعة استقرار البلاد وجر المنطقة إلى حرب.