حدراف: ''الرجاء الرياضي أصبحت في الهاوية'' ﻿

قال زكرياء حدراف لاعب فريق الرجاء الرياضي ، إن الفريق الأخضر أصبح في الهاوية ، وذلك عقب خسارة الفريق أمام الفتح الرباطي برسم الدورة 22 من البطولة الاحترافية.

''شوف سبور ''

قال زكرياء حدراف لاعب فريق الرجاء الرياضي ، إن الفريق الأخضر أصبح في الهاوية ، وذلك عقب خسارة الفريق أمام الفتح الرباطي برسم الدورة 22 من البطولة الاحترافية.

وكشف نجم المنتخب الوطني للاعبين المحليين ، في تدوينة عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي ''الفيسبوك''، أن ''سبب الوضع الحالي للرجاء ليس فينا نحن اللاعبين ولكن السبب في المسؤوليين الذين يسيرون الرجاء''، مضيفا أن'' الرجاء أصبحت مهزلة بعد كل تلك الانتصارات والتألقات والإنجازات .. لك الله يارجاء .. الأزمة تزداد يوما بعد يوم واللاعبيين شهووور عديدة لم يتوصلوا بمستحقاتهم .. إنا لله وإنا إليه راجعون .. شكرا وديما راجا ''.

ويذكر أن فريق الرجاء الرياضي يعيش أزمة مالية خانقة و تسييرية، بعد رفض الرئيس الحالي سعيد حسبان مغادرة الفريق وعقد جمع عام استثنائي للتخلي عن منصبه وتعيين رئيس و مكتب جديدين.